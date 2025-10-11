“Nos equivocamos y lo reconocemos: nuestras disculpas por la falsa noticia sobre Luis Aparicio”

En Noticia al Día creemos que la confianza de nuestros lectores es nuestro mayor valor. Por eso, queremos ofrecer nuestras más sinceras disculpas por la publicación errónea sobre el presunto fallecimiento del miembro del Salón de la Fama del béisbol, Luis Aparicio.

Fuimos sorprendidos en nuestra buena fe y, lamentablemente, en la premura por informar, omitimos los protocolos de verificación que siempre deben regir nuestro trabajo periodístico. Este error nos avergüenza y nos apena profundamente.

De ninguna manera buscamos justificar lo ocurrido. Nuestro único propósito con esta nota es asumir la responsabilidad y ofrecer disculpas, en primer lugar, a los familiares y amigos del señor Aparicio, y también a nuestros lectores y seguidores en la web y en nuestras redes sociales, quienes confían en nosotros para recibir información veraz y oportuna.

Como dice el refrán popular, “al mejor cazador se le va la liebre”, y lamentablemente esta vez nos sucedió. Aprendemos de este tropiezo con humildad y reafirmamos nuestro compromiso de reforzar todos los mecanismos de verificación para evitar que algo así vuelva a ocurrir.

Agradecemos profundamente su comprensión y confianza, que seguiremos esforzándonos por merecer cada día.

La Redacción de Noticia al Día