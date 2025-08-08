Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

El Consejo Familiar, la Junta Directiva, el Comité Ejecutivo y el personal de GRUPO COBECA se unen al duelo que aflige a la familia Belloso Belloso por el sensible fallecimiento de:
BEATRIZ BELLOSO DE BELLOSO
Q.E.P.D
Quien en vida fue abuela de nuestro Director Miguel Belloso Lizarzabal y viuda del Dr. Humberto Belloso Villasmil, Expresidente de Grupo Cobeca.
Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de condolencias a sus familiares y amigos ante esta irreparable pérdida.
PAZ A SU ALMA
