Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

El Consejo Familiar, la Junta Directiva, el Comité Ejecutivo y el personal de GRUPO COBECA se unen al duelo que aflige a la familia Belloso Belloso por el sensible fallecimiento de:

BEATRIZ BELLOSO DE BELLOSO

Q.E.P.D

Quien en vida fue abuela de nuestro Director Miguel Belloso Lizarzabal y viuda del Dr. Humberto Belloso Villasmil, Expresidente de Grupo Cobeca.

Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de condolencias a sus familiares y amigos ante esta irreparable pérdida.

PAZ A SU ALMA

Noticia al Día