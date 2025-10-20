Noticia al Día lamenta el fallecimiento de Leyda Rubia Urdaneta de Chacín

El director de Noticia al Día, Julio Reyes, junto a todo el equipo de redacción, expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Leyda Rubia Urdaneta de Chacín, destacada comunicadora institucional zuliana, quien en vida se desempeñó como parte de la Dirección de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Prensa del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM), y como Secretaria de Información y Comunicación del Gobierno Bolivariano del Zulia.

Desde esta casa editorial, nos unimos al duelo que embarga a sus familiares, colegas y amigos, especialmente a la MgSc. Gisela Chacín, jefa del área de prensa del SAHUM, a quien extendemos nuestra solidaridad en este momento de profundo dolor.

Reconocemos la trayectoria de Leyda Rubia Urdaneta de Chacín como profesional comprometida con la comunicación pública, el servicio institucional y la defensa de los valores humanos. Elevamos nuestras oraciones por su descanso eterno y por la fortaleza de quienes hoy la despiden con afecto y gratitud.

Noticia al Día