Nubarrones y un fresquito sabroso anuncia que viene lluvia en Maracaibo este sábado 16-Ago

El ambiente en Maracaibo este sábado 16 de agosto se torna grisáceo y fresco, un cambio bien recibido ante las habituales altas temperaturas.

Los cielos se cubren de densos nubarrones, y una brisa fresca se siente en el aire, lo que muchos marabinos interpretan como la inminente llegada de la lluvia.

El Inameh destaca que durante toda la mañana, se esperan cielos nublados y precipitaciones en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Los Andes y Zulia.

Se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones ante posibles precipitaciones en las próximas horas.

La información fue publicada en el canal oficial de Telegram del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informa que en el resto del país, se mantendrán los cielos de parcial a despejados.

Sin embargo, para la tarde y la noche, se estima un aumento de la nubosidad, con células de convección que generarán fuertes lluvias, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento, especialmente en Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales y Occidentales, Lara, Falcón, Los Andes y Zulia.

Noticia al Dìa