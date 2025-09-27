Nubosidad generadora de lluvias y actividad eléctrica se mantiene sobre el estado Zulia

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reportó este sábado a las 6:00 a. m. que persiste la presencia de nubosidad generadora de precipitaciones de variada intensidad y descargas eléctricas ocasionales sobre el estado Zulia.

Las condiciones atmosféricas se mantienen inestables en buena parte del occidente del país, especialmente en zonas del eje metropolitano Maracaibo–San Francisco, así como en municipios de la subregión Perijá y la Costa Oriental del Lago.

Aunque en otras regiones del país se observa nubosidad parcial y áreas despejadas, en Zulia se recomienda tomar previsiones ante posibles lluvias, ráfagas de viento y tormentas eléctricas, especialmente en sectores vulnerables a inundaciones o fallas eléctricas.

Las autoridades meteorológicas continúan el monitoreo constante y exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, especialmente durante el desarrollo de actividades al aire libre.

Noticia al Día / Inameh