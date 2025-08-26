Nueva gestión y renovación en la Fundación Tranvía de Maracaibo

La Fundación Tranvía de Maracaibo, institución dedicada a la promoción del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, se renueva bajo el liderazgo de su nueva presidenta, la Lcda. Esthefanía Contreras. En su primera semana de gestión, la Fundación ha impulsado una serie de acciones para optimizar sus instalaciones y fortalecer su compromiso con los ciudadanos.

Con el respaldo de nuestro alcalde bolivariano Giancarlo Di Martino, la nueva directiva ha iniciado un plan de recuperación enfocado en mejorar la operatividad y el embellecimiento de la Fundación Tranvía de Maracaibo. Entre las labores más destacadas, se han recuperado 30 toneladas de aire acondicionado, garantizando un ambiente más confortable para los usuarios y el personal.

Además, se instalaron nuevas luces LED en el área del lobby, mejorando la iluminación y contribuyendo a la eficiencia energética. Para reforzar la seguridad de las oficinas, se sustituyeron las cerraduras, lo que asegura una mayor protección para los bienes de la fundación.

Actualmente, el equipo se encuentra trabajando en la pintura de la fachada, un proyecto que ya cuenta con un avance significativo y que busca embellecer las instalaciones, reforzando la imagen del Tranvía de Maracaibo como un símbolo de identidad urbana.

La Presidenta Lcda. Esthefania Contreras, ha manifestado que su gestión se enfocará en ampliar el alcance de los programas culturales y educativos, fortaleciendo las alianzas con instituciones locales y potenciando el Tranvía como un ícono de la ciudad. Con estas primeras acciones, la Fundación reafirma su compromiso de continuar ofreciendo experiencias enriquecedoras que promuevan el sentido de pertenencia y el orgullo por la historia de Maracaibo.

Noticia al Día/nota de prensa