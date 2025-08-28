Jueves 28 de agosto de 2025
Al Dia

Nuevo proceso de alistamiento militar se activará este sábado 30 y domingo 31- Ago en los 21 municipios del Zulia

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, anunció este jueves 28 de agosto que se activará un proceso de alistamiento…

Por Noticia al Dia

Nuevo proceso de alistamiento militar se activará este sábado 30 y domingo 31- Ago en los 21 municipios del Zulia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, anunció este jueves 28 de agosto que se activará un proceso de alistamiento militar en los 21 municipios de la entidad durante el fin de semana. El objetivo es registrar voluntarios como milicianos y milicianas, en el marco de una convocatoria nacional.

Caldera, acompañado por autoridades militares y civiles, ofreció los detalles desde las instalaciones del Instituto para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), en Maracaibo. Durante el anuncio, se informó que los 22 puntos iniciales de alistamiento serán ampliados a 176, distribuidos en plazas Bolívar, parques, escuelas y comandos de la milicia en todo el estado.

El mandatario regional y el mayor general Pedro Esteban González Ovalles, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Occidental, enfatizaron que el proceso es completamente voluntario, desmintiendo que se trate de un mecanismo de reclutamiento obligatorio.

“El alistamiento busca que el pueblo organizado, trabajadores, trabajadoras, campesinos, indígenas, se registre de forma voluntaria y amorosa para defender la soberanía y la integridad territorial de la nación”, expresó González Ovalles.

El comandante también destacó que la ampliación de los puntos responde a la masiva asistencia del pueblo zuliano. “Venezuela no es una amenaza, Venezuela es esperanza”, afirmó, al tiempo que señaló que las fuerzas de seguridad están desplegadas en todas las fronteras para garantizar la paz.

Por su parte, el gobernador Caldera indicó que las operaciones en la zona fronteriza han contribuido a consolidar la paz, golpeando a grupos de delincuencia organizada y generadores de violencia. Además, informó que se están estableciendo horarios para el funcionamiento de depósitos de licores, en coordinación con las alcaldías, como parte de los esfuerzos para combatir delitos en los territorios.

Lee también: Inicia alistamiento militar en todo el país este sábado 23-Ago

Redacción: María García

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Trasplante de corazón: Un nuevo latido, viejas emociones y el eterno misterio del alma

Trasplante de corazón: Un nuevo latido, viejas emociones y el eterno misterio del alma

La Vinotinto y Argentina se reencontrarán en amistoso internacional en suelo estadounidense

La Vinotinto y Argentina se reencontrarán en amistoso internacional en suelo estadounidense

Dos detenidos por ataque a caravana de Milei: El mandatario contesta a las denuncias de corrupción contra su hermana

Dos detenidos por ataque a caravana de Milei: El mandatario contesta a las denuncias de corrupción contra su hermana

La gaita sigue en los corazones de futuras generaciones:

La gaita sigue en los corazones de futuras generaciones: "No ha muerto ni morirá" dice un viejo verso

Jenni Rivera será incluida en Salón de la Fama como persona distinguida de una universidad en EEUU

Jenni Rivera será incluida en Salón de la Fama como persona distinguida de una universidad en EEUU

Estos serán los enfrentamientos para la nueva temporada de la Uefa Champions League

Estos serán los enfrentamientos para la nueva temporada de la Uefa Champions League

El bebé Gustavo necesita ayuda urgente para salvar su vista

El bebé Gustavo necesita ayuda urgente para salvar su vista

Tragedia medieval: Muere joven de 22 años en corrida de toros

Tragedia medieval: Muere joven de 22 años en corrida de toros

Messi lidera convocatoria final de Argentina para enfrentar a la Vinotinto y Ecuador

Messi lidera convocatoria final de Argentina para enfrentar a la Vinotinto y Ecuador

Murió el actor Eusebio Poncela, rostro icónico de ‘Arrebato’ y ‘La ley del deseo’

Murió el actor Eusebio Poncela, rostro icónico de ‘Arrebato’ y ‘La ley del deseo’

Con 102 años es la persona más longeva en escalar el monte Fuji

Con 102 años es la persona más longeva en escalar el monte Fuji

Pablo López está cerca de su regreso con Mellizos

Pablo López está cerca de su regreso con Mellizos

"Agresiones deben ser detenidas": Cancilleres de Venezuela y Brasil sobre despliegue de EE.UU. en Caribe

La ‘Look Alike Cam’ transforma los recintos deportivos en escenarios de humor

La ‘Look Alike Cam’ transforma los recintos deportivos en escenarios de humor

Xuxo rinde homenaje a la salsa, su género favorito y promociona Deseándote

Xuxo rinde homenaje a la salsa, su género favorito y promociona Deseándote

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Nicolás Maduro: Sociedad norteamericana es la de mayor consumo de drogas en el mundo

Nicolás Maduro: Sociedad norteamericana es la de mayor consumo de drogas en el mundo

Maternidad con canas: Lidiane Machado inspira a todas las edades

Maternidad con canas: Lidiane Machado inspira a todas las edades

Noticias Relacionadas

Zulia

Nuevo proceso de alistamiento militar se activará este sábado 30 y domingo 31- Ago en los 21 municipios del Zulia

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, anunció este jueves 28 de agosto que se activará un proceso de alistamiento…
Al Dia

Más allá de la pantalla: Impacto de las actividades online en el panorama económico

Las actividades online se han posicionado como uno de los grandes entretenimientos, creciendo cada año y ascendiendo de una manera vertiginosa.
Cultura

La gaita sigue en los corazones de futuras generaciones: "No ha muerto ni morirá" dice un viejo verso

La Gaita, más allá de su sabor musical, nos sumerge en la cultura marabina y despierta un sentimiento que solo conocen quienes viven en esta tierra. Se preserva la tradición musical

Al Dia

Messi ante Venezuela: "Va a ser un partido muy especial para mí, porque es el último de Eliminatorias"

El argentino vivirá su último encuentro como local, acompañado de sus familiares

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025