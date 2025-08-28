Nuevo proceso de alistamiento militar se activará este sábado 30 y domingo 31- Ago en los 21 municipios del Zulia

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, anunció este jueves 28 de agosto que se activará un proceso de alistamiento militar en los 21 municipios de la entidad durante el fin de semana. El objetivo es registrar voluntarios como milicianos y milicianas, en el marco de una convocatoria nacional.

Caldera, acompañado por autoridades militares y civiles, ofreció los detalles desde las instalaciones del Instituto para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), en Maracaibo. Durante el anuncio, se informó que los 22 puntos iniciales de alistamiento serán ampliados a 176, distribuidos en plazas Bolívar, parques, escuelas y comandos de la milicia en todo el estado.

El mandatario regional y el mayor general Pedro Esteban González Ovalles, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Occidental, enfatizaron que el proceso es completamente voluntario, desmintiendo que se trate de un mecanismo de reclutamiento obligatorio.

“El alistamiento busca que el pueblo organizado, trabajadores, trabajadoras, campesinos, indígenas, se registre de forma voluntaria y amorosa para defender la soberanía y la integridad territorial de la nación”, expresó González Ovalles.

El comandante también destacó que la ampliación de los puntos responde a la masiva asistencia del pueblo zuliano. “Venezuela no es una amenaza, Venezuela es esperanza”, afirmó, al tiempo que señaló que las fuerzas de seguridad están desplegadas en todas las fronteras para garantizar la paz.

Por su parte, el gobernador Caldera indicó que las operaciones en la zona fronteriza han contribuido a consolidar la paz, golpeando a grupos de delincuencia organizada y generadores de violencia. Además, informó que se están estableciendo horarios para el funcionamiento de depósitos de licores, en coordinación con las alcaldías, como parte de los esfuerzos para combatir delitos en los territorios.

