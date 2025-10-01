Nuevo sismo de 3.6 sacude a Bachaquero

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológica (Funvisis), registró a las 6:35 de la mañana un nuevo sismo en Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez, en el estado Zulia, ese miércoles primero de octubre.

El movimiento telúrico se ubicó a 33 kilómetros al sureste de Bachaquero y 44 Km al noreste de La Ceiba, con una magnitud de 3.6 una profundidad de 5.0 Km.

Este martes (Funvisis) confirmó que el enjambre sísmico iniciado el 24 de septiembre de 2025 ha generado una intensa actividad telúrica en el occidente del país, con epicentros distribuidos en zonas cercanas al Lago de Maracaibo y en municipios de los estados Zulia, Mérida, Trujillo, Lara y Falcón.

El fenómeno, que se prolongó durante al menos 120 horas, fue documentado en un informe técnico publicado como parte de las actividades conmemorativas por el 53° aniversario de la institución.

El organismo indicó en su reporte oficial que los sismos iniciaron a las 17:30 hora venezolana del jueves 24 y se extendieron hasta el lunes 29 de septiembre a la misma hora.

El mapa técnico elaborado por Funvisis muestra los epicentros mediante círculos codificados por colores, que indican el rango de magnitud de cada evento.

Lee también: Funvisis registró sismo de 3.2 en Bachaquero

Noticia al Día