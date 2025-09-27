Nuevo sismo se registró en Isnotú y Bachaquero

A las 6: 46 de la tarde de este viernes, 26 de septiembre la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológica (Funvisis), registró un nuevo sismo a 45 kilómetros de Isnotu y 46 km al sureste de Bachaquero, de magnitud 3,9.

Según reportes del servicio geológico nacional, se han contabilizado ocho movimientos telúricos desde horas de la madrugada, el más reciente ocurrido a las 10:41 a.m., con una magnitud de 3.9 y una profundidad de apenas 5 kilómetros.

Las magnitudes de los sismos registrados variaron, incluyendo eventos de 3.4, 3.1, 3.2, y alcanzando un máximo de 3.9.

Las autoridades locales, en coordinación con Protección Civil, han activado protocolos de monitoreo y prevención ante la posibilidad de réplicas. Hasta el momento no se han reportado personas afectadas.

