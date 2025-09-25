Nuevo temblor en Bachaquero

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó sobre un nuevo sismo registrado a las 7:28 a.m. de este jueves 25 de septiembre, con magnitud de 4.3 en la escala de magnitud de momento (Mw).

El movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial de 5.0 kilómetros y su epicentro se ubicó en las coordenadas 9.920° N y 70.824° O, aproximadamente a 32 kilómetros al este de la población de Bachaquero, estado Zulia.

Por su baja profundidad, el evento pudo haber sido sentido en zonas cercanas, aunque hasta el momento no se reportan daños materiales ni víctimas. Las autoridades mantienen el monitoreo en la región ante posibles réplicas.

Este sismo se suma a los eventos registrados en las últimas horas en el occidente del país, en el contexto de una actividad sísmica que ha motivado evacuaciones preventivas en hospitales y recorridos técnicos en infraestructuras clave como el Muro de Contención de la Costa Oriental del Lago.

Funvisis reiteró su llamado a la población a conservar la calma, revisar las medidas de prevención sísmica y mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

Noticia al Día / Funvisis