O nos mata el calor o nos tumba la casa la lluvia y el viento

Durante la noche de este martes 2 de septiembre se registró una fuerte lluvia (con viento incluído) en la ciudad de Maracaibo.

Los marabinos sufrieron en horas de la tarde de este martes (como todos estos días) una fuerte humedad y un calor "insoportable".

Cabe destacar que el Inameh pronosticó fuertes lluvias para, al menos, 15 regiones del país, incluyendo al estado Zulia.

El periodista Jhorman Cruz reportó que la fuerte vaguada, arrancó en municipios del Sur del Lago, pasando por la Costa Oriental hasta llegar al eje metropolitano.

También confirmó que las precipitaciones han generado cortes eléctricos en 18 de Octubre, Cuatricentenario, Veritas, Las Virginias, barrio Villa Centenario, El Silencio, La Picola, El Naranjal, Panamericano, Fuerzas Armadas, Las 40, La Victoria, Los Olivos, entre otras de Maracaibo y San Francisco.

