Obras de saneamiento en Bustamante y Venancio Pulgar mejoran la movilidad en zonas populares de Maracaibo

Como parte de sus primeros 100 días de gestión, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, inspeccionó los trabajos de sustitución de colectores y alcantarillas en dos importantes vías de Maracaibo: La Curva-La Concepción, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, y la bifurcación Los Tres Locos, en Venancio Pulgar.

Acompañado por el secretario de Infraestructura, Rafic Souki, y representantes del Poder Comunal, Caldera destacó que estas obras responden a compromisos adquiridos durante su campaña y se alinean con los lineamientos del presidente Nicolás Maduro para fortalecer el desarrollo económico y garantizar el bienestar de las comunidades.

En la vialidad La Curva-La Concepción, se ejecuta la sustitución de colectores de 32 pulgadas como parte del Plan Rector de Aguas Servidas. Las labores, realizadas por cuadrillas y maquinaria pesada, buscan prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial.

Por su parte, en el sector Los Tres Locos, se avanza en la instalación de alcantarillas de 66 pulgadas —cuatro tubos de 12 metros— en el territorio comunal Ezequiel Zamora. Las obras incluyen trabajos de concreto y asfaltado, con el objetivo de asegurar la transitabilidad en esta zona de alto flujo vehicular.

“El INCES sale de nuestras estructuras físicas y se vincula directamente con una ruta de trabajo, con una ruta formativa en los circuitos comunales del estado Zulia, con la intención de que la población y nuestros comuneros puedan desarrollar competencias que les permitan fortalecer las actividades del poder popular”, expresó el gobernador.

Finalmente, Caldera subrayó la articulación entre el Gobierno nacional, la Gobernación del Zulia, la Alcaldía de Maracaibo y el Poder Popular como una sola fuerza de trabajo para impulsar el progreso en las comunidades marabinas.

Noticia al Día / Nota de prensa