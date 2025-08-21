Jueves 21 de agosto de 2025
Al Dia

Obras de saneamiento en Bustamante y Venancio Pulgar mejoran la movilidad en zonas populares de Maracaibo

Acompañado por el secretario de Infraestructura, Rafic Souki, y representantes del Poder Comunal, Caldera destacó que estas obras responden a compromisos adquiridos durante su campaña y se alinean con los lineamientos del presidente Nicolás Maduro para fortalecer el desarrollo económico y garantizar el bienestar de las comunidades

Por Andrea Guerrero

Obras de saneamiento en Bustamante y Venancio Pulgar mejoran la movilidad en zonas populares de Maracaibo
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Como parte de sus primeros 100 días de gestión, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, inspeccionó los trabajos de sustitución de colectores y alcantarillas en dos importantes vías de Maracaibo: La Curva-La Concepción, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, y la bifurcación Los Tres Locos, en Venancio Pulgar.

Acompañado por el secretario de Infraestructura, Rafic Souki, y representantes del Poder Comunal, Caldera destacó que estas obras responden a compromisos adquiridos durante su campaña y se alinean con los lineamientos del presidente Nicolás Maduro para fortalecer el desarrollo económico y garantizar el bienestar de las comunidades.

En la vialidad La Curva-La Concepción, se ejecuta la sustitución de colectores de 32 pulgadas como parte del Plan Rector de Aguas Servidas. Las labores, realizadas por cuadrillas y maquinaria pesada, buscan prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial.

Por su parte, en el sector Los Tres Locos, se avanza en la instalación de alcantarillas de 66 pulgadas —cuatro tubos de 12 metros— en el territorio comunal Ezequiel Zamora. Las obras incluyen trabajos de concreto y asfaltado, con el objetivo de asegurar la transitabilidad en esta zona de alto flujo vehicular.

“El INCES sale de nuestras estructuras físicas y se vincula directamente con una ruta de trabajo, con una ruta formativa en los circuitos comunales del estado Zulia, con la intención de que la población y nuestros comuneros puedan desarrollar competencias que les permitan fortalecer las actividades del poder popular”, expresó el gobernador.

Finalmente, Caldera subrayó la articulación entre el Gobierno nacional, la Gobernación del Zulia, la Alcaldía de Maracaibo y el Poder Popular como una sola fuerza de trabajo para impulsar el progreso en las comunidades marabinas.

Noticia al Día / Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Las limusinas se apagan: El adiós a un ícono del lujo

Las limusinas se apagan: El adiós a un ícono del lujo

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Conozca la historia de amor de "La Negra" un caimán

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Putin visitará la India

Putin visitará la India

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Noticias Relacionadas

Zulia

Obras de saneamiento en Bustamante y Venancio Pulgar mejoran la movilidad en zonas populares de Maracaibo

Acompañado por el secretario de Infraestructura, Rafic Souki, y representantes del Poder Comunal, Caldera destacó que estas obras responden a compromisos adquiridos durante su campaña y se alinean con los lineamientos del presidente Nicolás Maduro para fortalecer el desarrollo económico y garantizar el bienestar de las comunidades
Al Dia

CEZIMAR celebrará su 45 aniversario con conferencia de Asdrúbal Oliveros

Enfocados en el crecimiento de sus agremiados, la Cámara Empresarial de la Zona Industrial de Maracaibo y San Francisco, CEZIMAR,…
Zulia

Las limusinas se apagan: El adiós a un ícono del lujo

El transporte de lujo se reinventa hacia la discreción y la tecnología
Al Dia

Juegos Panamericanos Junior: Juan Díaz alcanzó la medalla de oro en lucha grecorromana

Asimismo, sus compañeros Darfel Parada (77 kg) y Luis Talavera (130 kg) llegaron a las finales de su categoría y cerraron con preseas de plata

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025