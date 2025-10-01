Octubre arranca con madre "palo de agua", chubascos, truenos y centellas

Desde horas de la madrugada de este miércoles 1 de octubre está cayendo un "palo de agua", acompañados de truenos y relámpagos en Maracaibo.

Tal como lo pronosticó el Instituto Nacional de Meteorología (Inameh), este miércoles primero de octubre, se esperaba que en horas de la madrugada y mañana precipitaciones en áreas como; al sur de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Miranda, La Guaira, sur de Guárico, Yaracuy, Falcón, Andes y Zulia.

Asimismo, el organismo indicó que en horas de la tarde y noche se prevé un aumento progresivo de la cobertura nubosa con lluvias o chubascos y eventuales descargas eléctricas, siendo con mayor intensidad, en Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Falcón, Lara, Región Central, Andes y Zulia.

