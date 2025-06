Ofrecen recompensa para recuperar a ‘Luna’: Se perdió en Ciudadela Faría

Una pequeña perrita de nombre ‘Luna’, de raza Pinscher, de colores marrón y blanco, se encuentra extraviada desde la madrugada del lunes, 2 de junio y su dueña ofrece recompensa para recuperarla.

Mariana, la dueña de ‘Luna’ comenta que se escapó de su casa, ubicada en la urbanización Ciudadela Faría, Villa Chiquinquirá, al oeste de Maracaibo, en un descuido que dejaron el portón abierto.

"Ella no salía siempre estaba en casa y no hemos sabido ninguno tipo de información sobre ella quien me la regrese ofrezco una recompensa. Es muy cariñosa y tiene un valor sentimental muy grande para nosotros", dijo.

Si tiene alguna información que pueda ayudar a dar con el paradero de ‘Luna’, quedan a disposición los números telefónicos: 0414-6121700 y 0412-4707113.

