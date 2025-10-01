Miércoles 01 de octubre de 2025
Farándula

Omalbito Rojas, estrella naciente que visitó Noticia al Día

Su experiencia en la grabación de la película "Creer o Morir" la describe como "hermosísima y muy divertida".

Por Pasante1

Omalbito Rojas, estrella naciente que visitó Noticia al Día
Foto NAD: Xiomara Solano
El Zulia se prepara para ver brillar en el cine a una de sus nuevas estrellas, Omalbito Rojas, el carismático niño prodigio, que está a punto de deslumbrar la gran pantalla protagonizando la película "Creer o Morir".

En una entrevista exclusiva con Noticia al Día, reveló que la cinta es una "montaña rusa de emociones" que promete conmover profundamente al público.

El personaje de David: Fe inquebrantable en tiempos de adversidad

Programada para estrenarse el 22 de octubre en España "Creer o Morir" narra la conmovedora vida de David, un niño de tan solo 8 años, desbordante de alegría y carisma, cuya fe en Dios es inquebrantable.

La trama se centra en cómo el pequeño junto a su abuela Nasha, interpretada por la insigne actriz venezolana Rosario Prieto, enfrenta los desafíos de un país complejo. A través de la sabiduría de su abuela, el niño descubre la fuerza de la fe y la esperanza que brota incluso en los momentos más difíciles. Este film, grabado en la ciudad de Cabimas, no es solo una película; es un vibrante testimonio del talento venezolano y un motivo de orgullo para el Zulia.

El compromiso de un artista naciente

Omalbito, cuyo afectuoso apodo resuena ya en el medio artístico, describió su experiencia en el set como "hermosísima y muy divertida". Su profesionalismo fue notable; se mostró "muy aplicado y responsable" con el estudio de su guion.

"La conexión con la legendaria Rosario Prieto fue mágica, logrando un vínculo especial con la actriz que da vida a su abuela Nasha", relató el joven actor.

Omalbito se convierte en el corazón de la película, demostrando con su carisma, jocosidad y alegría su compromiso total con su naciente carrera.

El legado musical que continúa

Pero la actuación no es su único don. Omalbito lleva la música en la sangre, siendo nieto de Omar Rojas, el reconocido músico y cantante venezolano que lidera la orquesta "Fiesta Brava", forma parte de los vocalistas principales de los Zagalines del padre Vilchez.

El niño prodigio no detiene su camino al estrellato. Además de su reciente trabajo actoral, está inmerso en proyectos musicales, incluyendo un próximo tema de temporada 2025, Omalbito se perfila como la definición viva de un niño talentoso y en ascenso, una luz brillante que inspira a la juventud de Venezuela.

Noticia al Día / José Montiel / Pasante

Fotografía /Xiomara Solano

Videos: Wilberth Marval

