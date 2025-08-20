Miércoles 20 de agosto de 2025
Onda tropical N° 28 se desplaza sobre el oriente del país: Anuncian lluvias para el Zulia y otras regiones

Las OT N° 29 y 30 entrarían al país a partir de este fin de semana

Por Candy Valbuena

Onda tropical N° 28 se desplaza sobre el oriente del país: Anuncian lluvias para el Zulia y otras regiones
Foto: Archivo/NAD
Este miércoles, 20 de agosto el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó sobre el trayecto de la onda tropical (OT) número 28, misma que se encuentra desplazándose sobre el oriente del país, por lo que se esperan lluvias en áreas de la entidad zuliana y otras regiones del territorio.

El organismo detalló que la OT N° 28, efectivamente se encuentra desplazándose sobre el oriente venezolano y se mantendrá reforzada por efectos convectivos locales, generando zonas con nubosidad y precipitaciones en partes de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Nororiente, Llanos Occidentales, Centrales, región central, Los Andes y Zulia, especialmente en horas de la tarde y noche.

Mientras que las OT N° 29 y 30 está previsto que toquen el territorio venezolano a partir del fin de semana y hasta el próximo martes 26 de agosto.

Hasta horas del mediodía de este miércoles, resaltó el Inameh que, se prevé nubosidad parcial en buena parte del país; sin embargo, se estiman zonas nubladas con precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, este de Sucre, este de Miranda, este de la Guaira, norte de Carabobo, este de Falcón, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Táchira y Zulia.

Foto: Inameh

Lee también: Onda tropical N° 28 entraría al país en las próximas horas: Anuncian precipitaciones al sur del Lago de Maracaibo este martes 19-Ago

