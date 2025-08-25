Onda tropical N° 30 se desplaza sobre el país: Anuncian lluvias y chubascos en Zulia y otros estados este lunes 25-Ago

La mañana de este lunes, 25 de agosto el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció la entrada de la onda tropical (OT) número 30 al territorio venezolano, lo que traerá consigo posibles lluvias y chubascos en áreas del Zulia y otros estado del país.

El organismo indicó que hasta horas del mediodía de hoy: Se observa cielo parcialmente nublado y despejado en gran parte del territorio nacional; sin embargo, se estiman mantos nubosos generadores de lluvias y chubascos en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Apure, Barinas, Los Andes y Zulia.

En cuanto al trayecto de las OT, las N° 31 y 32 está previsto que ingresen al territorio a partir del próximo fin de semana, por lo que las autoridades se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad.

Foto: Inameh

