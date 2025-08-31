Onda tropical N° 32 se desplaza sobre el occidente del país: Anuncian lluvias en áreas del Zulia este domingo 31-Ago

Pese a las altas temperaturas que siguen registrándose en el estado Zulia, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), remarca que ante el desplazamiento de la onda tropical (OT) número 32 por el occidente del país, podrían generarse lluvias de intensidad variable en varias zonas del territorio.

El organismo detalló que la OT N° 32 se encuentra desplazándose sobre el occidente del país, en interacción con la zona de convergencia intertropical, generando nubosidad asociada a lluvias o chubascos y descargas eléctricas en áreas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Bolívar, norte de Amazonas, sur de Guárico, noreste de Barinas, sureste de Cojedes y Los Andes.

Pronóstico general

De igual manera, el Inameh resaltó en su último reporte, emitido la tarde de este domingo que, se aprecia nubosidad fragmentada y algunas zonas despejadas en buena parte del país; asimismo, mantos nubosos con precipitaciones de intensidad variable y algunas descargas eléctricas en áreas de la Guayana Esequiba, Delta amacuro, Sucre, Bolívar, norte de Amazonas, sur de Guárico, noreste de Barinas, sureste de Cojedes, los Andes y noroeste del Zulia.

