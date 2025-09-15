Onda tropical N° 34 se desplaza por el occidente del país: Anuncian más lluvias para el Zulia

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó este lunes, 15 de septiembre que el desplazamiento de la onda tropical (OT) número 34 por el occidente del territorio generará lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas en Zulia y en otras zonas del país.

Según el pronóstico del organismo, hoy se registrarán precipitaciones en áreas de Bolívar, Amazonas, Apure, Guárico, Miranda, Aragua, Carabobo, Cojedes, Yaracuy, Lara, Falcón, Andes y Zulia.

Asimismo, el Inameh informó que se espera que la OT N° 35 llegue al país durante las próximas horas.

Foto: Inameh

Noticia al Día