Lunes 27 de octubre de 2025
Al Dia

Onda tropical N° 51 entraría al país en las próximas horas de este lunes 27-Oct

Recientemente el Inameh informó que las OT N° 50 y 51 se fusionaron y ocasionarían más lluvias en el territorio nacional. Asimismo, anuncian para el día de hoy, lluvias para áreas del Zulia y otras zonas del país.

Por Candy Valbuena

Foto: Archivo NAD
Zonas nubladas y copiosas lluvias despiertan a la capital zuliana la mañana de este lunes, 27 de octubre. En tal sentido, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), anunció precipitaciones para el Zulia y otros estados del país.

En cuanto al desplazamiento de las ondas tropicales (OT), el organismo informó que la N° 51 se encuentra al noroeste de la Guayana Francesa, cerca de los 54°W al sur de 15°N y se estima su llegada al territorio venezolano por la Guayana Esequiba en las próximas horas de hoy.

El Inameh informó el viernes que las dos OT número 50 y 51 se fusionaron y se estimaba su llegada al territorio venezolano entre el domingo 26 y el lunes 27 de octubre.

Pronóstico para hoy

El organismo detalló en su más reciente boletín informativo que persiste cielo parcial, alternando con zonas nubladas de igual manera; se aprecian células convectivas de rápida evolución acompañadas de lluvias de intensidad variable y actividad eléctricas en áreas de Zulia y Los Andes. Asimismo se observan núcleos aislados en la Guayana Esequiba, Amazonas y norte de Miranda.

Foto: Inameh

Lee también: Ondas tropicales N° 50 y 51 se fusionaron y tocarían Venezuela desde el domingo 26-Oct

Noticia al Día

