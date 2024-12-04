Organizan la campaña "Te cambio un relámpago por un juguete"

¿Sabías que muchos niños en Ologa no reciben regalos en Navidad? Este año, puedes cambiar esa realidad con un gesto que traerá sonrisas y esperanza.

Foto: Cortesía

Desde el año 2016, Catatumbo Lightning Tour organiza la campaña “Te Cambio un Relámpago por un Juguete”, una iniciativa que busca llevar alegría a los niños de los pueblos palafíticos de Congo Mirador y Ologa.

A cambio de tu donación, recibirás una fotografía exclusiva y de alta calidad de los majestuosos relámpagos del Catatumbo, lista para ser impresa al tamaño que desees.

Cada juguete donado será entregado directamente a los pequeños, asegurando que su Navidad esté llena de magia y felicidad.

Esta es tu oportunidad de marcar la diferencia en sus vidas y ser parte de una causa que trasciende fronteras. Dona un juguete y ayúdanos a iluminar una sonrisa.

Contactos: Hernán Parra. 04246129024.

Para más información en Instagram: @catatumbolightningtour.

No dejes que ningún niño se quede sin sonreír esta Navidad. Sé parte del cambio y regala luz, esperanza y felicidad.

¡Gracias por tu apoyo!