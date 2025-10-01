Otro sismo de magnitud 3.0 al sureste de Bachaquero

El movimiento telúrico se registró la tarde del miércoles 1 de octubre y tuvo una profundidad de 30.9 kilómetros. No se reportaron daños ni víctimas.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó sobre un sismo ocurrido el miércoles 1 de octubre de 2025 a las 6:35 p. m., con una magnitud de 3.0 en la escala de momento sísmico (Mw) y una profundidad de 30.9 kilómetros.

El epicentro fue localizado en las coordenadas 9.872° de latitud norte y 70.886° de longitud oeste, aproximadamente a 27 kilómetros al sureste de la población de Bachaquero, en el estado Zulia.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni afectaciones a la infraestructura local. Sin embargo, el evento fue percibido por habitantes de zonas cercanas, quienes manifestaron haber sentido una leve vibración.

Funvissis reiteró su llamado a mantener la calma y seguir las recomendaciones de protección civil ante cualquier eventualidad sísmica. La institución continúa monitoreando la actividad geológica en la región occidental del país.

Este tipo de movimientos son considerados de baja magnitud, pero forman parte del comportamiento sísmico habitual en el occidente venezolano, especialmente en áreas cercanas al sistema de fallas de Oca-Ancón.

Noticia al Día / Funvisis