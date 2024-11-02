Palo de agua y truenos en Maracaibo este 2-Nov

Fuertes precipitaciones han reportado usuarios que residen en Maracaibo, la tarde de este sábado 2 de noviembre.

La lluvia acompañada con truenos y fallas en el servicio eléctrico, enciende las alarmas de los habitantes de Maracaibo, que se mantienen alerta por la gran cantidad de agua que ha caído en las últimas horas.

El Inameh en su último reporte informó que "Como se había pronosticado, se aprecian células convectivas de rápida evolución, generadoras de lluvias o chubascos y descargas eléctricas al sur de Bolívar, Amazonas, norte de Anzoátegui, Miranda, la Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Falcón, Lara, Andes y partes del Zulia".

