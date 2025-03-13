Paquito busca un nuevo hogar

Paquito, un gato cariñoso y juguetón, busca un hogar lleno de amor y comprensión después de una difícil experiencia. Abandonado por sus antiguos dueños tras su emigración. Paquito sufrió maltrato animal, dejando cicatrices físicas y emocionales.

Afortunadamente, un alma caritativa rescató a Paquito y le brindó los cuidados necesarios para recuperarse. Ahora, completamente sano y lleno de vitalidad, Paquito anhela un hogar donde pueda olvidar su pasado y recibir el amor y la atención que merece.

Si estás buscando un compañero fiel y cariñoso, Paquito podría ser el gato perfecto para ti. Para más información o para concertar una visita, puedes contactar a su rescatista al siguiente número de teléfono: 0424 6004917.

Noticia al Día