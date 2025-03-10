Cada 10 de marzo se celebra en Venezuela, el Día del Médico, en honor a todos esos valientes guerreros que se dedican con amor y pasión a salvar la vida de las personas.

Ante esta fecha tan especial, Noticia al Día conversó con algunos doctores de la ciudad, donde subrayaron que ser médico es una pasión y que va más allá de una preparación universitaria.

En una amena conversación con el doctor Mervin Urbina Prieto, quien tiene más de 40 años de experiencia, indicó que "para ser un buen médico hay que ser buena gente", aparte de que la profesión va más allá de una preparación científica, "es tener un don".

"Es tener vocación por lo que se hace", puntualizó el doctor Internista de Reumatología, quien ejerce en el Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum), al tiempo que señaló que cuando tienes vocación amas la profesión por lo que se hará fácil y no será un trabajo.

Asimismo manifestó que con los pacientes hay que ser compresivos y compasivos e indicó: "Se debe saber tratar a las personas tenga o no tenga.

¿Por qué se celebra el Día del Médico?

La Federación Médica Venezolana estableció el 10 de marzo como el Día del Médico en 1955, en honor al primer rector de la Universidad Central de Venezuela, doctor José María Vargas, quien nació en tal fecha como hoy, pero del año 1786.

Vargas dejó una huella significativa en la historia del país. Su compromiso con la medicina y su visión progresista lo llevaron a impulsar significativamente el avance de la educación médica.

Entre sus aportes más resaltantes se encuentra la modernización de los estudios médicos con metodologías de investigación en la Universidad Central de Venezuela (UCV), logrando consolidarse como rector de esta casa de estudio en 1827.

Durante su gestión impulsó la enseñanza de la anatomía con disección de cadáveres y enseñó la utilización del fórceps y del microscopio. Además, creó nuevas cátedras, como la de Química, Botánica y Cirugía.

