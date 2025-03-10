Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

Dr. Mervin Urbina Prieto: La comprensión y la compasión hechas un lazo en el corazón

"Hay que atender al que tenga y no tenga"

Por María Briceño

Dr. Mervin Urbina Prieto: La comprensión y la compasión hechas un lazo en el corazón
Foto: Xiomara Solano
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Cada 10 de marzo se celebra en Venezuela, el Día del Médico, en honor a todos esos valientes guerreros que se dedican con amor y pasión a salvar la vida de las personas.

Ante esta fecha tan especial, Noticia al Día conversó con algunos doctores de la ciudad, donde subrayaron que ser médico es una pasión y que va más allá de una preparación universitaria.

En una amena conversación con el doctor Mervin Urbina Prieto, quien tiene más de 40 años de experiencia, indicó que "para ser un buen médico hay que ser buena gente", aparte de que la profesión va más allá de una preparación científica, "es tener un don".

"Es tener vocación por lo que se hace", puntualizó el doctor Internista de Reumatología, quien ejerce en el Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum), al tiempo que señaló que cuando tienes vocación amas la profesión por lo que se hará fácil y no será un trabajo.

Asimismo manifestó que con los pacientes hay que ser compresivos y compasivos e indicó: "Se debe saber tratar a las personas tenga o no tenga.

Foto: Xiomara Solano

¿Por qué se celebra el Día del Médico?

La Federación Médica Venezolana estableció el 10 de marzo como el Día del Médico en 1955, en honor al primer rector de la Universidad Central de Venezuela, doctor José María Vargas, quien nació en tal fecha como hoy, pero del año 1786.

Vargas dejó una huella significativa en la historia del país. Su compromiso con la medicina y su visión progresista lo llevaron a impulsar significativamente el avance de la educación médica.

Entre sus aportes más resaltantes se encuentra la modernización de los estudios médicos con metodologías de investigación en la Universidad Central de Venezuela (UCV), logrando consolidarse como rector de esta casa de estudio en 1827.

Durante su gestión impulsó la enseñanza de la anatomía con disección de cadáveres y enseñó la utilización del fórceps y del microscopio. Además, creó nuevas cátedras, como la de Química, Botánica y Cirugía.

Lee también: 10 de marzo: Día Nacional del Médico

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Estos serán los puntos de encuentro del Potazo Chiquinquireño el 26 y 27-Sep

Estos serán los puntos de encuentro del Potazo Chiquinquireño el 26 y 27-Sep

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan "Speedy" González

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los bonos que Patria pagará desde el 22 al 27-Sep

Estos son los bonos que Patria pagará desde el 22 al 27-Sep

Catherine Fulop tras estrepitosa caída: “Les juro que estoy bien. Hice un papelón, pero estoy entera”

Catherine Fulop tras estrepitosa caída: “Les juro que estoy bien. Hice un papelón, pero estoy entera”

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo:

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo: "Se debe defender el derecho a la nación y a la soberanía"

Este 22-Sep el IVSS pagará la pensión correspondiente a octubre de 2025

Este 22-Sep el IVSS pagará la pensión correspondiente a octubre de 2025

Dayana Mendoza anuncia que está embarazada de su segundo hijo

Dayana Mendoza anuncia que está embarazada de su segundo hijo

Noticias Relacionadas

Deportes

Cpbez inaugura con nocaut torneo de softbol homenaje a las Glorias Deportivas

Varias leyendas vivientes del deporte zuliano, como Betulio González, Yojer Medina y Johanna Fuenmayor, entre otros, recibieron reconocimientos
Deportes

Cpbez inaugura con nocaut torneo de softbol homenaje a las Glorias Deportivas

Varias leyendas vivientes del deporte zuliano, como Betulio González, Yojer Medina y Johanna Fuenmayor, entre otros, recibieron reconocimientos
Servicio Público

Se busca a la perrita Dina

Cualquier información es de gran aporte
Zulia

Pueblo pescador del Zulia elevó su voz junto al gobernador Caldera y la FANB en defensa de la soberanía

El pueblo pescador del Zulia, en sus pequeñas embarcaciones de faena, escenificó una marcha lacustre en el Lago de Maracaibo…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025