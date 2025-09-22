Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

Paralización del transporte público por falta de gasolina en Cabimas afecta a miles de usuarios

Emilio Velásquez, secretario general del Sindicato de Transporte en Cabimas, aclaró al medio El Regional del Zulia, que no se trata de un paro convocado oficialmente, sino de una decisión individual de los choferes

Por Andrea Guerrero

Paralización del transporte público por falta de gasolina en Cabimas afecta a miles de usuarios
Foto: El Regional del Zulia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La mañana de este lunes se registró una paralización provisional del servicio de transporte público en la ciudad de Cabimas, debido a la escasez de gasolina subsidiada que afecta a la región.

La medida fue tomada por varios conductores de líneas urbanas, quienes decidieron no salir a trabajar ante la falta de combustible.

Emilio Velásquez, secretario general del Sindicato de Transporte en Cabimas, aclaró al medio El Regional del Zulia, que no se trata de un paro convocado oficialmente, sino de una decisión individual de los choferes. “Nadie ha llamado a paro de transporte; los mismos chóferes tomaron la decisión de no salir a trabajar”, expresó.

Velásquez agregó que únicamente prestarán servicio aquellos transportistas que logren surtir gasolina subsidiada o gas vehicular.

Por su parte, Antonio Fuenmayor, presidente de la línea H y Cabillas, confirmó que la paralización responde directamente a la imposibilidad de abastecerse de combustible. “Los chóferes no pueden trabajar si no tienen gasolina subsidiada. Es una situación que nos afecta a todos y que requiere una pronta solución por parte de las autoridades”, declaró.

La suspensión temporal del servicio generó inconvenientes a numerosos ciudadanos que se dirigían a sus lugares de trabajo, centros educativos y otras actividades cotidianas.

Se espera que el servicio de transporte público sea restablecido en las próximas horas, dependiendo de la disponibilidad de combustible en las estaciones de servicio.

Noticia al Día / El Regional del Zulia

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

"Quemar niños vivos nunca puede justificarse": Dua Lipa critica el genocidio israelí en Gaza

La sorprendente confesión de Charlie Sheen:

La sorprendente confesión de Charlie Sheen: "Un cartel mexicano se negó a seguir vendiéndome tanta cocaína"

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

El príncipe Harry aumenta su presencia en el Reino Unido bajo las normas del Rey Carlos III

El príncipe Harry aumenta su presencia en el Reino Unido bajo las normas del Rey Carlos III

Red Bull hizo oficial salida de Christian Horner

Red Bull hizo oficial salida de Christian Horner

Xabi Alonso respalda a Vinícius y destaca el compromiso colectivo del Real Madrid

Xabi Alonso respalda a Vinícius y destaca el compromiso colectivo del Real Madrid

Polisur sella su pase a la gran final del Torneo de Corpoelec

Polisur sella su pase a la gran final del Torneo de Corpoelec

Todo listo para la gala del Balón de Oro 2025

Todo listo para la gala del Balón de Oro 2025

Robert Suárez llegó a los 40 rescates en la temporada

Robert Suárez llegó a los 40 rescates en la temporada

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Noticias Relacionadas

Zulia

Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá anuncia cuentas oficiales para el Potazo Chiquinquireño 2025

La parroquia invita a la comunidad zuliana a participar con generosidad y fe
Al Dia

Hijo de Jhonatan Moly eligió el carro que ahora maneja su mamá con cara o sello

En una escena que parece sacada de una comedia familiar con tintes de lujo, el cantante venezolano Jhonatan Moly dejó…
Al Dia

Sub-17 femenina de Venezuela celebró título sudamericano de voleibol al ritmo de “Veneka”

Las campeonas se mostraron alegres por el inédito título sudamericano

Farándula

Tom Holland sufrió conmoción cerebral leve

Tom Holland es un actor y productor británico conocido mundialmente por su interpretación de Peter Parker/Spider-Man en el Universo cinematográfico de Marvel.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025