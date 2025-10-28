Parroquia Nuestra Señora del Carmen organiza bingo-verbena a beneficio de la Casa de Misericordia

El Padre Eleuterio Cuevas, administrador parroquial de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la parroquia civil Cecilio Acosta, hizo un llamado a la comunidad para respaldar la labor humanitaria que realiza la Casa de Misericordia, centro de atención para adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Este espacio, sostenidas gracias al esfuerzo conjunto de la iglesia y el respaldo de empresas privadas, ofrece atención integral a 108 personas de la tercera edad, brindándoles albergue, asistencia médica, acompañamiento social y alimentación.

Con el fin de fortalecer este servicio, se realizará un Bingo-Verbena Benéfico el próximo domingo 2 de noviembre, entre la 1:00 p.m. y las 6:00 p.m., cuya recaudación será destinada al equipamiento y mejora de las instalaciones de la Casa de Misericordia.

El Padre Cuevas invitó a la ciudadanía a sumarse a esta jornada de solidaridad, adquiriendo sus boletos y participando activamente. “Su colaboración es esencial para garantizar el bienestar de nuestros hermanos mayores”, expresó.

Para adquirir los tickets o colaborar con la actividad, los interesados pueden comunicarse al número +58 424-6652688.

Noticia al Día / El Padre Eleuterio Cuevas en Ig.