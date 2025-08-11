Pasajeros confundidos: Choferes de Por Puesto cobran por su cuenta a Bs 40, 50 o 60 Bs el pasaje

En Maracaibo algunos conductores de transporte público cobran tarifas superiores a las establecidas oficialmente. Esto ha generado quejas y denuncias por parte de los usuarios, quienes afirman que se están cobrando montos arbitrarios.



Se reporta que están cobrando entre 30, 60 bolívares y hasta más por pasaje, mientras que la tarifa oficial establecida es de 23 bolívares para rutas cortas y 25 para rutas largas.

El servicio enfrenta una situación crítica, marcada por fallas y altos costos. Además, los transportistas se enfrentan a problemas como la escasez de combustible y la dificultad para mantener las tarifas acordes a los costos operativos, incluyendo el precio de la gasolina.



Los usuarios enfrentan dificultades para pagar el transporte, especialmente personas mayores y con discapacidad, quienes a menudo encuentran rechazo por parte de los conductores al aplicar exoneraciones o beneficios.



La crisis económica, la escasez de combustible y la inflación son factores que inciden en la problemática del transporte en esta ciudad.



Aumento

Los transportistas argumentan que el aumento del precio de la divisa extranjera que circula en el país y el costo de la gasolina los obliga a cobrar más para cubrir los gastos operativos y el mantenimiento de sus unidades. Señalan que el subsidio de combustible que reciben es insuficiente para cubrir sus necesidades. por lo que expresan su molestia ante el cobro excesivo y la falta de control por parte de las autoridades.



El Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Pasajeros ha realizado operativos de fiscalización y ha multado a conductores que cobran tarifas ilegales, según información del diario Crónica Uno. Se insta a los usuarios a denunciar cualquier cobro excesivo a las autoridades competentes.

En resumen, el problema del cobro excesivo en el transporte público de Maracaibo es real y afecta a los usuarios. Aunque los transportistas argumentan razones económicas, las autoridades están tomando medidas para hacer cumplir las tarifas oficiales y proteger a los usuarios.

Tarifas por su cuenta

En las distintas paradas de autos por puesto los usuarios en las colas se quejan del cobro excesivo de algunos conductores de diferentes rutas que están cobrando montos con exceso que obliga a los pasajeros a bajarse de las unidades.

Este lunes 11 de agosto, algunos vehículos amanecieron con sus vidrios marcando a Bs 60 el pasaje que hasta el pasado fin de semana era de Bs 50. Otros de líneas más cortas cobraban hasta Bs 40 y subieron a 50 y las más larga los conductores se les fue la mano hasta Bs 70 el costo del pasaje, según denuncias de usuarios a esta redacción.

Noticia al Día/ Fotos: NAD