Periodista afectado en accidente de tránsito en Maracaibo asegura "que no hay respuesta"

El periodista Santos Luzardo Morán y su hijo, Rafael Hely Morán, resultaron gravemente heridos en un accidente de tránsito ocurrido el sábado 6 de septiembre de 2025 en la Urbanización San Miguel, avenida 96A de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, en Maracaibo.

Según los reportes, una conductora huyó del lugar del suceso sin prestar ayuda a las víctimas, dejándolos en estado crítico.

La identidad de la mujer aún no ha sido revelada, por lo que familiares y la comunidad periodística han exigido a las autoridades una investigación exhaustiva y la captura de la persona responsable.

Se ha interpuesto una denuncia formal y se hace un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que ayude a dar con el paradero de la conductora.

Finalmente, el periodista Santos Luzardo indicó, que tanto él como su hijo se encuentran recluidos en un centro público de la ciudad recibiendo atención médica, tras varias intervenciones a las cuales han sido sometidos.

Noticia al Día/Nota de prensa