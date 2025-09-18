Persiste la lluvia en Maracaibo

Las lluvias continúan afectando varios sectores del municipio Maracaibo desde horas de la madrugada, producto de la onda tropical que se desplaza sobre el occidente venezolano. Aunque las precipitaciones han sido constantes en varias zonas de Maracaibo, hasta el momento no se han reportado eventualidades ni emergencias a través de redes sociales ni canales oficiales.

El fenómeno, que ya había sido advertido por el comunicador zuliano Oniel Castellanos en su cuenta de Instagram (@onielcastellanos), mantiene condiciones de lluvias moderadas a intensas, acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

Las autoridades locales se mantienen en monitoreo preventivo, mientras se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones ante posibles acumulaciones de agua o interrupciones del servicio eléctrico.

Sin embargo, la Alcaldía de Maracaibo recordó, esta mañana a la ciudadanía, los números disponibles para atender emergencias en el municipio, con el objetivo de facilitar la respuesta inmediata ante situaciones de riesgo o urgencia.

Líneas activas de atención:

Emergencias generales: 911

Protección Civil: 0414-1479763

Cuerpo de Bomberos: 0414-1479760

Policía Municipal (Polimaracaibo): 0412-3533150

Dirección General de Seguridad Ciudadana: 0414-1479755

Noticia al Día