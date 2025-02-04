Pescadores devuelven al Lago de Maracaibo una tortuga en peligro de extinción "Caretta Caretta"

Unos pescadores rescataron y devolvieron al Lago de Maracaibo, una tortuga Caretta Caretta, una raza que está en peligro de extinción.

La información sobre lo sucedido la compartió la niña Christina Vílchez, oriunda de Islas de Toas, ubicada en el municipio Almirante Padilla, Zulia, mediante un video en su cuenta de Instagram, donde explica que es la segunda tortuga que han podido ayudar en apoyo de sus familiares.

El video de la pequeña generó miles de reacciones alabando el gran gesto de Vílchez, además de su emoción al momento de devolverla al Lago.

“¡Van llegando los pescadores y miren lo que agarraron! ¿Y qué creen ustedes que voy a hacer con esto? Pues soltarla de una vez. Las tortugas no son mascotas, esas son sueltas, porque eso no debe ser como mascota”, expresó.

Asimismo, agregó que los pescadores no querían atraparla, sin embargo, sin culpa, ella se quedó enredada en los chinchorros.

"Felizmente, todos estamos agarrando conciencia de que las tortugas se deben soltar y todo eso”, explicó la pequeña.

La niña etiquetó la cuenta de Mapache Ecoaventura, quien manifestó que se trataba de una “tortuga Caretta Caretta que se encuentra en peligro de extinción”, por lo que, “salvar a una es darle más esperanza a la especie”.

Lee también: Tortuga rescatada fue devuelta a su medio natural: nueva oportunidad de vida para Disol en Mágico Manglar (+ videos)

Noticia al Día