Piamonte de Fernando Gutiérrez: Aquí se han sentado Luis Aparicio y El Puma

Retrocede el casette y recuerda dónde estabas y qué hacías el miércoles 16 de agosto de 1978. Ese día en la avenida Delicias 15 calle 67B Centro comercial y residencial EDIFICIO GREDO dos mujeres valientes y emprendedoras venían de El Guayabo-Encontrados de Santa Bárbara del Zulia: Hilda – madre de Fernando Gutiérrez- y su hermana, Niove, abrieron lo que, al principio fue La charcutería Piamonte.

La señora Hilda, aún vive pero con avanzada edad, su hijo, Fernando tomó el timón del negocio, con los años vinieron cambios e innovaciones.

Cuando le preguntamos cómo surge el nombre de Piamonte, viaja al pasado, sonríe con calidez y dice: "eso fue como casualidad, mi hermana Niove abrió un libro y encontró Piamonte en Italia y le gustó la palabra. Aquí venía mucho italiano preguntando por la comida de su tierra".

La cocina se enfiló hacia los platos tradicionales de la ciudad, especialmente, los desayunos como: empanadas, mandocas, bollitos de cerdo, para el almuerzo destacan el chivo en coco, lomo negro y revuelto de gallina, cuenta Fernando.

A las mesas – hoy cubiertas por elegantes mosaicos – se han sentado figuras tan reconocidas y relevantes como nuestro Salón de Fama del beisbol, Luis Aparicio, Reinaldo Armas, el cantante y el pelotero; El Puma, José Luis Rodríguez; políticos como Oswaldo Álvarez Paz, Francisco Javier Arias Cárdenas, Claudio Fermín; una que otra vez, Luis Hómez.

¿Qué pidió Luis Aparicio?

Pescadito, siempre ordenaba pescadito.

JC