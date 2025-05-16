Piden ayuda para rescatar dos perritas de la calle: En el sector 16 de San Jacinto

Un triste caso de animales de la calle reportan desde el sector 16 de la urbanización San Jacinto, en Maracaibo. Se trata de dos perritas que se encuentran mayormente en el estacionamiento del referido sector.

La señora Meri Saravia asegura que a estas dos perritas en situación de calle, una de las cuales se encuentra preñada, "la gente del sector pasa y les lanzan piedras". Dijo que ella les da de comer "pero no puedo darles refugio".

Y que ya ha sido denunciada esta situación a los organismos competentes sin obtener respuesta.

El llamado es para solicitar apoyo y rescatar estas dos perritas: "Por favor para que algún refugio le busquen hogar o algo a las pobres perritas. Yo las metiera a mi casa pero ya tengo dos perros de 12 años y uno de 14 años y dos gatos. No puedo meter más", puntualizó.

