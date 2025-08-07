Jueves 07 de agosto de 2025
Al Dia

Plan Cayapa de la Salud refuerza con insumos y medicamentos la emergencia del Hospital Central de Maracaibo

La entrega incluyó medicamentos esenciales, insumos quirúrgicos, material de laboratorio, colchones, equipos de protección personal y productos de limpieza

Por María Briceño

Plan Cayapa de la Salud refuerza con insumos y medicamentos la emergencia del Hospital Central de Maracaibo
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Hospital Central Dr. Urquinaona, ubicado en el centro de Maracaibo, recibió una importante dotación de medicamentos e insumos médicos como parte del Plan Cayapa de la Salud, impulsado por la Gobernación Bolivariana del estado Zulia en articulación con el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Esta acción fortalece directamente el área de emergencia del centro asistencial más antiguo de la ciudad, que recientemente celebró 417 años de servicio a la comunidad.

La entrega incluyó medicamentos esenciales, insumos quirúrgicos, material de laboratorio, colchones, equipos de protección personal y productos de limpieza, elementos indispensables para garantizar una atención médica oportuna y de calidad. El gobernador Luis Caldera, lideró la jornada, acompañado por la Autoridad Única y secretaria de Salud en la región, Noly Fernández, quien destacó el compromiso del Ejecutivo nacional con el bienestar del pueblo zuliano.

Foto: Cortesía

Fernández reafirmó el carácter inclusivo y humanista de la iniciativa: “Dando cumplimiento con la política de nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestra ministra de Salud ha establecido este Plan Cayapa con el liderazgo de nuestro gobernador Luis Caldera, para brindar salud al pueblo zuliano y a todo aquel que toca la puerta de este hermoso Hospital Central de Maracaibo”.

El director del hospital, Romely Gutiérrez, agradeció la dotación recibida: “Aquí estamos recibiendo, de parte del gobernador bolivariano del estado Zulia, varios insumos y medicamentos que necesitamos para complementar y abastecer a diario la emergencia del Hospital Central Dr. Urquinaona”.

Esta intervención forma parte de un plan integral que contempla cinco frentes de acción: fortalecimiento de la emergencia, reactivación de pabellones quirúrgicos, mejora de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), optimización de las condiciones de hospitalización y preservación del valor patrimonial del recinto. Con esta estrategia, los gobiernos nacional y regional reafirman su compromiso con la vida, la salud y el acceso universal a los servicios médicos.

Foto: Cortesía

Lee también: Gobernador Caldera direcciona despliegue de gobierno en el municipio Baralt

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Cada granito cuenta: José Cardozo necesita una operación de corazón con urgencias

Cada granito cuenta: José Cardozo necesita una operación de corazón con urgencias

Transportistas piden prórroga a Colombia para cruzar la frontera

Transportistas piden prórroga a Colombia para cruzar la frontera

Yordan Osorio cerca de volver al fútbol venezolano

Yordan Osorio cerca de volver al fútbol venezolano

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Gonzalo García portará el dorsal

Gonzalo García portará el dorsal "9″ y se acerca a su renovación con Real Madrid

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

Falleció el campeón mundial alemán Frank Mill

Falleció el campeón mundial alemán Frank Mill

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 7 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 7 de agosto de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

Hidrolago activó cronograma de abastecimiento por Estanque Redondo en Maracaibo y San Francisco

Hidrolago activó cronograma de abastecimiento por Estanque Redondo en Maracaibo y San Francisco

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Reportan a varios venezolanos entre los fallecidos tras el derrumbe de la mina en Chile

Reportan a varios venezolanos entre los fallecidos tras el derrumbe de la mina en Chile

Noticias Relacionadas

Al Dia

Jesús Pagó; la proclamación de Jesucristo para toda la ciudad en la Plaza de Todos

El próximo sábado 30 de agosto, en la Plaza de Todos de Maracaibo, será el gran evento de “Jesús Pagó”,…
Zulia

Di Martino ordena rescate de plaza Jóvito Villalba

El rescate de la ciudad y de los espacios de recreación continúa por parte del Alcalde electo de Maracaibo, Giancarlo…
Internacionales

Reuters: Buques petroleros de Chevron comienzan a regresar a Venezuela tras obtener la licencia estadounidense

Al menos tres buques que la petrolera Chevron utilizaba para transportar crudo venezolano a Estados Unidos, están navegando hacia aguas…
Nacionales

Estos son los peligros de las altas temperaturas en Venezuela para mujeres embarazada e hipertensos

El aumento de las temperaturas, conocido como "ola de calor", no es solo una molestia, es una amenaza real por…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025