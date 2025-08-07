Plan Cayapa de la Salud refuerza con insumos y medicamentos la emergencia del Hospital Central de Maracaibo

El Hospital Central Dr. Urquinaona, ubicado en el centro de Maracaibo, recibió una importante dotación de medicamentos e insumos médicos como parte del Plan Cayapa de la Salud, impulsado por la Gobernación Bolivariana del estado Zulia en articulación con el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Esta acción fortalece directamente el área de emergencia del centro asistencial más antiguo de la ciudad, que recientemente celebró 417 años de servicio a la comunidad.

La entrega incluyó medicamentos esenciales, insumos quirúrgicos, material de laboratorio, colchones, equipos de protección personal y productos de limpieza, elementos indispensables para garantizar una atención médica oportuna y de calidad. El gobernador Luis Caldera, lideró la jornada, acompañado por la Autoridad Única y secretaria de Salud en la región, Noly Fernández, quien destacó el compromiso del Ejecutivo nacional con el bienestar del pueblo zuliano.

Foto: Cortesía

Fernández reafirmó el carácter inclusivo y humanista de la iniciativa: “Dando cumplimiento con la política de nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestra ministra de Salud ha establecido este Plan Cayapa con el liderazgo de nuestro gobernador Luis Caldera, para brindar salud al pueblo zuliano y a todo aquel que toca la puerta de este hermoso Hospital Central de Maracaibo”.

El director del hospital, Romely Gutiérrez, agradeció la dotación recibida: “Aquí estamos recibiendo, de parte del gobernador bolivariano del estado Zulia, varios insumos y medicamentos que necesitamos para complementar y abastecer a diario la emergencia del Hospital Central Dr. Urquinaona”.

Esta intervención forma parte de un plan integral que contempla cinco frentes de acción: fortalecimiento de la emergencia, reactivación de pabellones quirúrgicos, mejora de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), optimización de las condiciones de hospitalización y preservación del valor patrimonial del recinto. Con esta estrategia, los gobiernos nacional y regional reafirman su compromiso con la vida, la salud y el acceso universal a los servicios médicos.

Foto: Cortesía

Lee también: Gobernador Caldera direcciona despliegue de gobierno en el municipio Baralt

Noticia al Día/Nota de prensa