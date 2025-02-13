Martes 26 de agosto de 2025
Al Dia

Plan de Asfaltado 2025 de la Alcaldía inicia la rehabilitación de la avenida 63 en la parroquia Raúl Leoni

En el segundo proyecto de asfalto iniciado por la Alcaldía de Maracaibo en 2025, se rehabilitarán 800 metros lineales con 600 toneladas de asfalto

Por Christian Coronel

Plan de Asfaltado 2025 de la Alcaldía inicia la rehabilitación de la avenida 63 en la parroquia Raúl Leoni
La Alcaldía de Maracaibo, a través de la Dirección de Ingeniería Municipal (DIM) dio inicio formal al segundo proyecto del Plan de Asfaltado 2025 en la avenida 63 Adel sector Amparo, en la parroquia Raúl Leoni.

Los trabajos abarcarán 800 metros lineales para rehabilitar la vía en su totalidad, desde la calle 83 hasta la calle 94, para lo cual se aplicarán 600 toneladas de asfalto, así lo señaló Adrián Romero Martínez, alcalde encargado de Maracaibo.

“Intervendremos el tramo que va desde la esquina de la Sagrada Familia hasta el supermercado Paga Poco, y completaremos los trabajos con demarcación, señalización, pares y el reacotamiento de 10 bocas de visita, para atender de manera integral a todo este sector”, precisó Romero Martínez, quien además añadió que en total son cuatro las parroquias que se benefician de esta atención.

"Esto no solamente beneficia a la parroquia Raúl Leoni, porque cuando llegamos a Los Plataneros, tenemos la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, pasando la Circunvalación 2 tenemos a Cacique Mara.

Y si llegamos hasta Galerías, es la parroquia Caracciolo Parra Pérez. Cuatro parroquias se están beneficiando con esta importante inversión que estamos haciendo desde la Alcaldía de Maracaibo con todo este equipo de infraestructura", concluyó el Alcalde encargado.

Carlos Guanipa, director de Ingeniería Municipal (DIM), precisó que la recuperación de la vía beneficiará de manera directa a aproximadamente 14 mil personas, entre usuarios y transeúntes de la avenida 63A y transportistas de las líneas de transporte público Felipe Pirela.

"Es nuestro segundo proyecto de asfaltado del año y estaremos aplicando 600 toneladas. Es una obra bastante importante, ya que es una calle que sirve de desahogo y es paralela a la Circunvalación 2 y la cantidad de tránsito que pasa por esta avenida es bastante elevada”, señaló Guanipa.

Esta obra se suma a la iniciada el pasado 4 de febrero en la avenida 10, donde 40 mil toneladas de asfalto serán aplicadas para rehabilitar desde la calle 69 hasta la avenida Universidad.

Alcaldía de Maracaibo

Temas:

