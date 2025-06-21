Jueves 25 de septiembre de 2025
Plan de Carpetas 2025 llega a la avenida 5 del 18 de Octubre

La recuperación de la vía principal del 18 de Octubre que cuenta con cuatro carriles, se llevará 350 toneladas de asfalto inicialmente, pero que se espera esparcir 800 toneladas en total

Por María Briceño

Foto: cortesía
La calle 45 con avenida 5 del 18 de Octubre, en la parroquia Coquivacoa, recibió el Plan de Carpetas 2025 de la Alcaldía de Maracaibo para beneficiar a más de 12 mil personas que utilizan la vía rodeada de comercios y residencias.

El proyecto, con el que se recuperará 400 metros lineales de vía, terminará en la esquina de la 11A, para conectarse con la entrada de Monte Bello, en donde también se ejecutó un proyecto de reasfaltado.

Adrián Romero Martínez, alcalde encargado de Maracaibo, informó que serán 350 toneladas de asfalto inicialmente, pero que el proyecto consta de 800 toneladas en total. “Trabajamos para que toda la vía sea transitable, desde el 18 de Octubre hasta Monte Bello. Abordamos los proyectos por etapas y conseguimos los resultados deseados: comercios y vecinos atendidos y seguros”.

Por su parte, Carlos Guanipa, director de Infraestructura (DIM), señaló que el Plan de Carpetas 2025 en la zona se inició luego de hacer el desvío del cauce de las aguas de lluvia y algunos botes de aguas negras. “Se corrigió el cauce de esas aguas, entendiendo que es la razón del deterioro de la vía. Iniciamos el proyecto y sabemos que esta vez, el beneficio va a durar muchos años, también dependiendo del cuidado de los vecinos en cuanto a echar agua en las calles”.

Yundry Gómez, comerciante de 41 años que tiene 26 años vendiendo plátanos en la vía, explicó que la vía es peligrosa para las casas que están alrededor. “Cuando llueve el agua baja y se lleva la carretera. Allí queda un hueco enorme que nosotros tapamos poco a poco con sedimentos y escombros para evitar accidentes. Una vez pasó que un conductor por esquivar los huecos, se llevó la acera y eso es un peligro para nuestras familias. Ahora las cosas serán diferentes”.

Por su parte, Oswaldo Pérez, trabajador de un abasto de 53 años, señaló que la vía ponía en riesgo a los transeúntes. “Por aquí hay muchos viejitos y solamente el caminar se les hace difícil. Las personas mayores que se puedan caer, y si se fracturan, hasta allí llegaron. Cuando llueve es peor. Los carros ni siquiera saben dónde están los huecos y uno siempre estaba en alerta por si chocan o se llevan algún negocio”.

La calle 45 del 18 de Octubre tiene cuatro carriles y es recorrida por un volumen considerable de transeúntes, vehículos particulares y de carga que alimentan los comercios aledaños. Desemboca en la emblemática plaza del 18 de Octubre que es epicentro de la convivencia entre vecinos.

Noticia al Día/Nota de prensa

