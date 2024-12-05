Plan de Inversión San Francisco 2025 es aprobado por el Consejo Local de Planificación Pública

El alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández, presentó ante el Consejo Local de Planificación Pública (Clpp) el Plan de Inversión 2025, siendo aprobado por unanimidad, acción que marca un paso importante en la gestión municipal, que busca impulsar el desarrollo y bienestar de las comunidades.

La presentación se realizó tras un proceso de consultas y trabajo con los vecinos organizados, quienes participaron activamente en mesas de trabajo por parroquias en la elaboración del Presupuesto Participativo 2025, que refleja el compromiso de la administración local por incorporar las voces de la ciudadanía en la planificación de proyectos que impacten directamente en la calidad de vida de los habitantes de San Francisco.

“Los últimos años los presupuestos han sido deficitarios, porque los gobiernos municipales solamente tenemos dos fuentes de financiación: los ingresos propios y el situado constitucional. En San Francisco el 81% de la inversión depende de los ingresos propios y solo el 19% del situado”, dijo el alcalde Gustavo Fernández, quien detalló la inversión propuesta en el plan de distribución del presupuesto del año 2025.

“En la distribución del Plan de Inversión en el área de infraestructura se destinarán 133 millones de bolívares, que representa un 42%, del cual el 31 % será para vialidad”, destacó Fernández, mientras que en salud se invertirá un 10% del presupuesto. En espacios deportivos y educativos, un 7%; en el área de seguridad social, un 13%; en ambiente, otro 13%; en gasificación, un 4%; para atender situaciones puntuales, en materia de agua un 5% y para alumbrado público, un 6%, para un total del 100% del presupuesto del 2025, informó Fernández.

Lismary Morán, vicepresidente del Consejo Local de Planificación Pública Municipal, (Clpp) catalogó el Plan de Inversión 2025, como un logro desde el punto de vista comunal, en él fue parte del Presupuesto Participativo 2025, el Poder Popular. “Ha sido un trabajo en mesas, donde todos los factores participamos. Expusimos nuestras necesidades, y de allí nace el plan de inversión, desde donde se le va a dar una atención verdadera a cada parroquia de este municipio”, expresó Morán.

Hoy, San Francisco está dando un ejemplo al municipio, al Zulia y a Venezuela, logrando unir criterios y perspectivas de cara al año 2025 con obras y proyectos anclados al bienestar y desarrollo económico.

Noticia al Día / Nota de prensa