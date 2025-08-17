Domingo 17 de agosto de 2025
Plan de mantenimiento mayor del Puente G/J Rafael Urdaneta inicia el reemplazo de 14 guayas

El ministro del Poder Popular para el Transporte, MG Ramón Velásquez Araguayán y el Gobernador Bolivariano del Zulia, Luis Caldera

Por Ernestina García

Plan de mantenimiento mayor del Puente G/J Rafael Urdaneta inicia el reemplazo de 14 guayas
Fotos: Gobernación
Cumpliendo la tercera etapa del plan de mantenimiento mayor del Puente G/J Rafael Urdaneta, se inició el reemplazo de 14 guayas en las pilas 21, 23, 24 y 25 de este viaducto que el próximo 24 de agosto los zulianos celebran los 63 años de su inauguración.

El ministro del Poder Popular para el Transporte, MG Ramón Velásquez Araguayán y el Gobernador Bolivariano del Zulia, Luis Caldera, realizaron una inspección a estos trabajos instruidos por el presidente Nicolás Maduro, que garantizan la funcionabilidad de esta estructura de hormigón armado, esencial para el desarrollo económico de la entidad y del resto del país.

El gobernador Caldera manifestó que se sustituyen 14 guayas, sumando una previsión de 24 para su mantenimiento. El último registro de cambio de guayas se realizó en 2012.

“Esto significa que el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, Ferrolasa y todas las instituciones de infraestructura del país, están atentos al mantenimiento preventivo, al monitoreo de las condiciones de transitabilidad en todo este espacio que une el occidente venezolano, pero que además es un ícono de la zulianidad”, expresó el jefe del gobierno regional.

El ministro Araguayán manifestó que esta tarea, que constó de tres etapas de mantenimiento, significa que la estructura esté robusta y fortalecida, para garantizar la seguridad y su vida útil. Las labores la realizan equipos especializados del Ministerio para el Transporte.

Explicó que la primera etapa consistió en todo el mantenimiento exhaustivo que se le hicieron a las 24 pilas y a los rodamientos, ejecutada en un 100%; mientras que la segunda etapa consistió en el asfaltado completo, donde se colocó carpeta corrida de extremo a extremo del viaducto, que suman 8.678 metros; la rehabilitación de los cabezales de las 134 pilas y la sustitución de apoyos móviles pilas tipo C.

Es de destacar que el promedio de tráfico promedio por el conocido Puente sobre el Lago de Maracaibo es de 45.000 vehículos y la población que se beneficia con este es de 5 millones de habitantes.

Noticia al Día/Nota de prensa

