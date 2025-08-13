Plan Estadal de Vialidad se extiende al tramo Distribuidor La Chinita-Aeropuerto con 10.000 toneladas de asfalto

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, dio inicio este miércoles a los trabajos de asfaltado en el tramo Distribuidor La Chinita–Aeropuerto Internacional La Chinita, como parte del Plan Estadal de Vialidad. La iniciativa forma parte de los 20 frentes de trabajo activados en los primeros 60 días de gestión del Gobierno Bolivariano en la región.

La obra, impulsada por el presidente Nicolás Maduro a través del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y la Gobernación del Zulia, beneficiará a más de 126.000 habitantes de los municipios Maracaibo y San Francisco.

Los trabajos comenzaron con la evaluación de la calzada y el fresado. En su primera fase, se intervendrán cuatro puntos distribuidos en 4.3 kilómetros, con una meta de colocación de 10.000 toneladas de asfalto en caliente tipo 3. De ese total, ya se han iniciado labores con 1.800 toneladas. El proyecto incluye además iluminación, arborización y la recuperación del Distribuidor La Chinita, infraestructura que había permanecido abandonada durante años.

Las labores de iluminación están a cargo de cuadrillas del Gobierno Regional y de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Por su parte, la producción de la mezcla asfáltica se realiza con el suministro de líquidos proporcionado por el Ministerio de Transporte.

El gobernador Caldera destacó la articulación entre los distintos niveles de gobierno y el Poder Popular, señalando que se ha iniciado un proceso de reorganización de la inversión vial entre los gobiernos nacional, regional y municipal. Indicó que las vías interurbanas de carácter nacional, como la Lara-Zulia, Falcón-Zulia y la Panamericana, están siendo atendidas por el Ejecutivo nacional, mientras que los alcaldes asumirán la consolidación de la vialidad urbana en comunidades y urbanizaciones.

Finalmente, Caldera anunció que próximamente se inaugurará la rehabilitación de la carretera La Y – Carrasquero, de 37 kilómetros, en un acto que contará con la presencia del ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán.

Noticia al Día / Nota de prensa