Plan Paraguas mantiene su eficacia ante intensas lluvias

Las fuertes lluvias con descargas eléctricas que se registraron este sábado en San Francisco y otras zonas del Zulia se extendieron por más de cuatro horas, sin causar incidentes mayores gracias a las labores preventivas del Plan Paraguas.

Este plan, impulsado por la gestión del alcalde Gustavo Fernández, incluye el monitoreo y limpieza continua de cañadas como La 9 (Domitila Flores), La Silva (San Francisco), Sierra Maestra (Francisco Ochoa) y Zona Industrial (Marcial Hernández). Hasta el mediodía, los reportes oficiales indicaban la caída de tres árboles y un poste, sin otras afectaciones graves.

Según el gerente de Infraestructura, José Luis Ramírez, los cauces respondieron sin contratiempos a las lluvias. En lo que va de año, se han saneado más de dos kilómetros de cañadas y retirado cerca de 11 mil metros cúbicos de sedimentos y desechos sólidos, incluyendo objetos voluminosos como colchones, muebles y ramas.

Las labores de mantenimiento se realizan durante todo el año, con el objetivo de evitar inundaciones y mejorar la circulación del agua. Desde la Alcaldía se recuerda a los ciudadanos evitar arrojar basura en espacios públicos y utilizar los servicios de recolección de Imasur para la disposición adecuada de residuos.

Ante el paso de la onda tropical N.º 5, las autoridades mantienen vigilancia constante y equipos de emergencia activos. Para reportes, están habilitadas las siguientes líneas:

Alcaldía: 0412-016 8875

Polisur: 0800-765 4787

Bomberos: 0424-646 8116

Seguridad Ciudadana: 0412-684 2992

Protección Civil: 0800-724 8451

Salud Municipal: 0412-602 7700

Noticia al Día / Nota de prensa