Plan Rápido de Bacheo 2024 llega a la parroquia Olegario Villalobos para beneficiar a cuatro rutas de transporte

Olegario Villalobos es la parroquia número 13 atendida por el Plan Rápido de Bacheo 2024 de la Alcaldía.

"Vamos a buen ritmo y con grandes expectativas de cumplir nuestra meta de llegar a las 18 parroquias de la ciudad con el Plan Rápido de Bacheo 2024”, señaló Adrián Romero Martínez, alcalde encargado de Maracaibo, durante la inspección de la intervención a la calle 72 de la parroquia Olegario Villalobos.

Foto: Alcaldía de Maracaibo

Romero agregó que esta es la parroquia número 13 atendida desde el inicio del plan en el pasado mes de octubre. “Hemos intervenido paso a paso cada parroquia para tapar con asfalto más de 600 baches, que en su mayoría afectaban a las líneas de transporte en zonas comerciales y residenciales”.

Por su parte, Carlos Guanipa, director de Ingeniería Municipal, detalló que sin contar con los de Olegario Villalobos, que serán entre 25 y 30 huecos, el plan ya ha abordado 635 baches en total. “Hoy iniciamos en la calle 72 a la altura de la Escuela Técnica Rómulo Gallego y terminaremos en la intersección con 5 de Julio, para beneficiar a los choferes y usuarios de cuatro rutas de autobuses: Noroeste, Uniseis, Ruta 6 y Ruta Norte”.

Foto: Alcaldía de Maracaibo

La intervención consta de la aplicación de ocho toneladas de asfalto con la unidad TP4 y sus cinco operadores; e impacta positivamente la educación de más de 300 alumnos que cursan bachillerato en la Escuela Técnica Rómulo Gallegos. Yoelis Morán, comerciante de 46 años y transeúnte de la calle 72, explicó que desde hace más de 5 años las calles se vienen deteriorando y afectando a los vehículos.

“Los carros sufren de tanto pasar. Porque no es una vez o dos las que tenemos que brincar en los huecos, sino que son 5 años pasando y pasando. Y cuando llueve es peor porque entonces se hacen charcos grandes y uno no sabe qué se va a encontrar allí”. Morán reconoció la obra de la Alcaldía de Maracaibo y la calificó como una “bendición”. “Ahora sí podemos pasar con tranquilidad”, concluyó.

Foto: Alcaldía de Maracaibo

Alcaldía de Maracaibo