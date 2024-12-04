Plan Rápido de Bacheo 2024 llega a la parroquia Olegario Villalobos para beneficiar a cuatro rutas de transporte

Olegario Villalobos es la parroquia número 13 atendida por el Plan Rápido de Bacheo 2024 de la Alcaldía.
"Vamos a buen ritmo y con grandes expectativas de cumplir nuestra meta de llegar a las 18 parroquias de la ciudad con el Plan Rápido de Bacheo 2024”, señaló Adrián Romero Martínez, alcalde encargado de Maracaibo, durante la inspección de la intervención a la calle 72 de la parroquia Olegario Villalobos.
Romero agregó que esta es la parroquia número 13 atendida desde el inicio del plan en el pasado mes de octubre. “Hemos intervenido paso a paso cada parroquia para tapar con asfalto más de 600 baches, que en su mayoría afectaban a las líneas de transporte en zonas comerciales y residenciales”.
Por su parte, Carlos Guanipa, director de Ingeniería Municipal, detalló que sin contar con los de Olegario Villalobos, que serán entre 25 y 30 huecos, el plan ya ha abordado 635 baches en total. “Hoy iniciamos en la calle 72 a la altura de la Escuela Técnica Rómulo Gallego y terminaremos en la intersección con 5 de Julio, para beneficiar a los choferes y usuarios de cuatro rutas de autobuses: Noroeste, Uniseis, Ruta 6 y Ruta Norte”.
La intervención consta de la aplicación de ocho toneladas de asfalto con la unidad TP4 y sus cinco operadores; e impacta positivamente la educación de más de 300 alumnos que cursan bachillerato en la Escuela Técnica Rómulo Gallegos. Yoelis Morán, comerciante de 46 años y transeúnte de la calle 72, explicó que desde hace más de 5 años las calles se vienen deteriorando y afectando a los vehículos.
“Los carros sufren de tanto pasar. Porque no es una vez o dos las que tenemos que brincar en los huecos, sino que son 5 años pasando y pasando. Y cuando llueve es peor porque entonces se hacen charcos grandes y uno no sabe qué se va a encontrar allí”. Morán reconoció la obra de la Alcaldía de Maracaibo y la calificó como una “bendición”. “Ahora sí podemos pasar con tranquilidad”, concluyó.
