PNB escolta a hombre con caballo en Cuatricentenario

Este lunes 18 de agosto a través de las redes sociales se hizo viral un vídeo de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que interceptó a un hombre en el barrio Cuatricentenario de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

El video lo compartió una usuaria identificada como Magaly Reyes, quien describió el hecho como insólito y lo tituló como: "Caballos y humor".

Luego, unas mujeres, desde otro punto de vista, comentaron con jocosidad: “El que se aburre en Maracaibo es porque no sale”.

En el clip se ve al hombre junto al caballo transitando por toda la carretera mientras los funcionarios lo escoltan.

