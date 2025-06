Polisur inicia proceso para el ingreso de oficiales: Nuevos, profesionales y ex funcionarios

El instituto autónomo de la Policía del Municipio San Francisco, por disposición del director general, el G/B Erich Rafael Gómez, adelanta un nuevo proceso de captación y recepción de documentos para ingresar nuevos aspirantes a oficiales, ofreciendo la oportunidad de ingresos a profesionales y ex funcionarios de otros cuerpos de seguridad.

Los interesados deben presentar la documentación requerida, en la oficina de la dirección de talento humano de Polisur, ubicada en el centro de coordinación policial, en la circunvalación uno, en un proceso que inició desde el miércoles 04 de septiembre de 2024.

Los aspirantes a nuevos oficiales que ingresaran a la academia de Polisur, deben ser venezolanos no mayores de 25 años y no tener tatuaje, ni perforaciones; los profesionales que aspiren a ingresar al pie de fuerza de Polisur, deben ser venezolanos no mayores de 40 años y los ex funcionaros de otros Cuerpos de Seguridad, con una edad máxima de 45 años de edad.

El llamado a los profesionales es para todos los interesados, pero se requiere con mayor énfasis: médicos, abogados, periodistas, diseñadores gráficos, contadores, administradores, en sistemas informáticos y archivólogos.

Noticia al Día / Nota de Prensa