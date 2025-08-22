Polisur instala Dirección del Servicio de Investigación Penal y entrega credenciales a funcionarios capacitados

El General de Brigada Erich Rafael Gómez Barreto, Director General de Polisur, junto a la directiva institucional, llevó a cabo la instalación oficial de la Dirección del Servicio de Investigación Penal, cumpliendo con los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como del Viceministerio del Sistema Integrado de Policía y del Viceministerio del Servicio de Investigación Penal.

La actividad se desarrolló en la sede de Polisur, ubicada en Sierra Maestra, calle 18 con avenida 18, donde se formalizó el nombramiento del Comisionado Jefe José Gregorio Tejada Frontado como responsable de esta nueva dirección. El acto contó con la presencia de miembros de la directiva, directores institucionales y del diácono Hebert Rivera, representante de la Iglesia La Coromoto.

Durante el evento, también se realizó la entrega de credenciales a los funcionarios que culminaron satisfactoriamente el Curso de Investigación Penal, avalado y certificado por el Viceministro del Servicio de Investigación Penal, Mayor General Danny Ramón Ferrer Sandrea.

En su alocución, el Director General Gómez Barreto agradeció al Mayor General Ferrer Sandrea por el respaldo brindado para la apertura de esta dirección, así como por sus palabras de reconocimiento y el acompañamiento en la entrega de credenciales. Asimismo, destacó la responsabilidad que asumen los funcionarios al representar con compromiso y profesionalismo a la institución.

El General subrayó que la Dirección del Servicio de Investigación Penal tendrá como misión planificar, coordinar, organizar, supervisar, formar, adiestrar y capacitar a los funcionarios habilitados para investigar delitos cuya pena no exceda los ocho años. Finalmente, recordó la importancia de respetar y garantizar los Derechos Humanos de los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones.

