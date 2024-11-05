Sábado 23 de agosto de 2025
Al Dia

¿Por qué no existe ni un solo video de Ricardo Aguirre "El Monumental"?

Ricardo José Aguirre González, fue bautizado por los viejos juglares marabinos como "El Monumental" debido a los grandes aportes que…

Por José Gregorio Flores

¿Por qué no existe ni un solo video de Ricardo Aguirre
Todo el material en video que quedó grabado de "El Monumental" despareció, quedando solo sus discos y algunas fotografías. Foto: RRSS.
Ricardo José Aguirre González, fue bautizado por los viejos juglares marabinos como "El Monumental" debido a los grandes aportes que dio a la gaita zuliana durante su corta pero prolífera carrera musical, posicionándola como un género auténtico y proyectando a través de sus composiciones, marcada por la protesta, la realidad social que vivieron los venezolanos hace más de 70 años.

De este insigne gaitero, nacido en 1.939 en el corazón de la parroquia Santa Lucía y quien murió en un trágico accidente la madrugada lluviosa del sábado ocho de noviembre en 1.969, quedaron para la posteridad sus grabaciones con los conjuntos Saladillo y Cardenales del Éxito y decenas de fotografías. Sin embargo, aunque parezca increíble, no existe ni un solo registro filmográfico de "El Monumental".

Hay imágenes grabadas en formato de 35 milímetros de grandes personajes de la historia contemporánea de Venezuela como por ejemplo el Dr. José Gregorio Hernández (1.864-1.919) y del dictador Juan Vicente Gómez (1.857-1.935), pero de Ricardo Aguirre no hay absolutamente nada, aún cuando en la Maracaibo de los años 60, ya habían televisoras y gente pudiente con cámaras filmadoras.

A excepción del público de otrora que llegó a verlo en vivo y de los músicos con los que ensayaba, nadie supo después de su muerte como era Ricardo Aguirre en la tarima, pues no hay ni un video en el que se vea actuando o interactuando con la gente, pero se sabe que entre los años 64 y 69 visitó varias regiones del país con Cardenales del Éxito, llevando su gaita protesta como principal bandera.

Uno de estos lugares fue la Gran Caracas, en donde "El Monumental", en 1.969 tras hacer varios conciertos se presentó en el programa de televisión La Gran Revista del Jueves en el canal 8 (CVTV) para interpretar sus mejores canciones, entre las que destaca el himno "La Grey Zuliana". Esa transmisión fue grabada en video tape para reproducirla durante la temporada decembrina y luego fue archivada.

Los video tapes se quemaron

El renombrado músico, compositor y cantante zuliano, Ricardo Cepeda, fue consultado al respecto y aseguró que sí quedaron grabaciones en video de "El Monumental", pero los archivos se dañaron durante un incendio que hubo en los depósitos de CVTV, pues las cintas magnéticas de los antiguos video tapes, se solidificaron con el calor del fuego, perdiéndose todo ese invaluable material.

Asimismo, indicó que también se presentó varias veces junto a Cardenales del Éxito en el Show de las Doce, programa transmitido por Radio Caracas Televisión y animado por el locutor Víctor Saume, sin embargo, estas grabaciones también se perdieron durante otro incendio registrado a principios de los años 90 en los depósitos de este extinto canal en el sector Quinta Crespo de Caracas.

Yo vi a Ricardo por tv cantando La Boda del Cachicamo

"Ricardo Aguirre viajó mucho a Caracas a partir del año 64 con los Cardenales del Éxito y llegó a presentarse en el canal 8 y en RCTV, pero esos video tapes se dañaron. En la Gran Revista del Jueves, dirigida por Alfonso Álvarez Gallardo, Ricardo cantó La Boda del Cachicamo, La Guayana Esequiba y otros temas, pero esas grabaciones se quemaron en un incendio. Yo vi a Ricardo por televisión cantando la gaita de El Cachicamo, pero todo eso se perdió en un incendio", dijo el intérprete de "Aquel Zuliano".

En este sentido, el destacado gaitero recordó que Ricardo Aguirre también cantó como invitado especial junto a la divisa cardenal en un programa de concursos transmitido por el canal Ondas del Lago Televisión en Maracaibo, bajo la conducción del los locutores Guillermo Barrera y Oscar García, pero el mismo se realizaba en vivo y por tal motivo, sus productores nunca respaldaron nada.

En tanto, el recuerdo de la magia y encanto que proyectaba en escena, solo permanece en la mente de las pocas personas de esa época que aún viven y que tuvieron la oportunidad de ir a sus presentaciones. Al igual que Ricardo Cepeda, muchos gaiteros de larga trayectoria también lamentan que la imagen física del mayor ícono de la gaita zuliana no pueda verse de nuevo en una filmación.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Temas:

