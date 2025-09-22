Lunes 22 de septiembre de 2025
¿Por qué se llama Tostadas El 25? A ver quién sabe

Rigurosamente limpios aquellos señores era diestros sacando el corazón de masa de las arepas

Por Josue Carrillo

¿Por qué se llama Tostadas El 25? A ver quién sabe
¿Por qué se llama Tostadas El 25? A ver quién sabe
Para quienes andan en los 50 años, la esquina de la 15 Delicias con 78 Dr. Portillo, trae recuerdos con aroma de las mejores arepas de Maracaibo y unas espectaculares sopas de mondongo que buscaban afanosos los amanecidos a eso de 3 y 4 de la madrugada.

Se trata de Tostadas El 25, hoy remozada, lejos de aquel establecimiento que era una isla de cocineros y areperos, donde se sentaban ansiosos los comensales.

Rigurosamente, limpios aquellos señores eran diestros sacando el corazón de masa de las arepas (eran gorditas y de capas tortaditas) que rellenaban con guisos únicos: carne mechada, la reina pepeada, pollos, mollitas, salchichas, quesos blandos y amarillo con caraotas.

De las sopas ¡ni hablar!. El mondongo era la más requerida, pero, realzaban también la de gallina, pollo y costilla de res.

Tostadas El 25 no cerraba, vendían a toda hora, de 7 pm a 10 pm los clientes eran familias, al pasar de la media noche aquella cofradía cambiaba sus colores y bullicio. Era la hora de los amanecidos o de quienes comenzaban su jornada laboral antes que saliera el sol, entonces desayubanan allí con arepas o con las exquisitas sopas.

En busca del ayer

Quisimos revelar la interrogante que da a titular este trabajo y por eso fuimos al restaurante en la mañana. Una joven muy atenta preparaba el lugar, sin embargo, dijo desconocer la historia y quien podría ilustrarnos no estaba. Tostadas 25 tiene presencia en las redes sociales: Instagram y Facebook, donde puedes enterarte de su menú ejecutivo, de sus platos, de sus precios, con una absoluta ausencia de su historia, de quienes la fundaron, qué famosos han comido allí y, sobre todo, por qué lleva el número 25 que no guarda relación con la calle y la avenida.

Esperamos por sus respuestas, estimados lectores.

JC

