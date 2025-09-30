Martes 30 de septiembre de 2025
Potazo Chiquinquireño recaudó más de 12 mil dólares

Por María Briceño

Foto: Cortesía
Este lunes el Parróco – Rector de la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá, presbítero Nedward Andrade, celebró una Eucaristía en acción de Gracias por el éxito del Décimo Segundo Potazo Chiquinquireño, en la que fueron anunciados los resultados de lo recaudado durante la jornada realizada el pasado viernes 26 y sábado 27 de septiembre en las calles de Maracaibo y San Francisco.

Gracias a la solidaridad de la feligresía zuliana, se logró recaudar una suma de 12 mil 193 dólares, los cuales serán destinados a las obras sociales que lleva a cabo la parroquia San Juan de Dios, así como también para cubrir parte de los gastos de las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que inician el próximo 25 de octubre con la tradicional Bajada de la Chinita.

Al finalizar la celebración enmarcada del Día de los Arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel, el presbítero Nedward Andrade, agradeció a toda la feligresía, voluntarios, integrantes de los grupos de apostolado, cofradías, a la empresa privada y entes gubernamentales, por siempre estar dispuestos a participar y dar su granito de arena para la celebración de las fiestas en honor a la patrona de los zulianos.

“Estamos muy agradecidos por la participación de todos, por aquellos que de corazón ofrendan sus servicios en pro de nuestras obras sociales y fiestas patronales en honor a nuestra amada Chinita. El Potazo Chiquinquireño, es una tradición para toda la feligresía que de manera desinteresada acompaña todos los años a los grupos de apostolado y cofradías en cada jornada”, agregó Andrade.

La cifra fue anunciada al finalizar la misa por la coordinadora del Potazo Chiquinquireño 2025 Anabel Rincón, quien también manifestó su agradecimiento por el amor, esfuerzo y entrega para la realización de esta actividad que finalizó el pasado sábado con un evento musical ofrecido en la Plazoleta de la Basílica Santuario.

Durante los próximos días se anunciarán los detalles de las actividades enmarcadas en las Fiestas Patronales Chiquinquireñas 2025, que inician el próximo 25 de octubre, continúan durante todo noviembre e inicios de diciembre.

Lee también: Basílica cerró con un concierto el Potazo Chiquinquireño

Noticia al Día/Nota de prensa

