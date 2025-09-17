Potazo Chiquinquireño será el próximo 26 y 27 de septiembre

Este miércoles, la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá anunció que el Potazo Chiquinquireño se realizará el próximo viernes 26 y sábado 27 de septiembre con motivo de las venideras fiestas patronales.

"Con gran alegría, anunciamos que el Potazo Chiquinquireño regresa a nuestras calles. Este viernes 26 y sábado 27 de septiembre tendremos la oportunidad de manifestar nuestra devoción a la Chinita a través de un gesto de amor hacia los más necesitados".

Asimismo, la Basílica agregó que durante los próximos días estarán informando sobre los puntos de recolección de la ciudad para que los feligreses puedan hacer sus ofrendas.

