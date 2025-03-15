Precio del pan sigue "leudando" y en muchas mesas zulianas es sustituido por yuca o arepa



El precio del pan ha subido en los últimos meses con incrementos significativos en comparación con años anteriores. Un pan regular cuesta entre Bs 8 y Bs 10 la unidad en la mayoría de las panaderías en sectores populares y en otros se consigue hasta en Bs 12 la unidad.

En algunas regiones del país cada semana aumenta y los dueños de las panaderías manifiestan que compran la materia prima en divisas y según el comportamiento que tenga la unidad monetaria, sube el precio de la harina y por supuesto el del pan.

Foto: Cortesía

Es el principal alimento que forma parte de la mesa de los venezolanos, sin embargo, ha aumentado de precio, causado por la subida del dólar, y genera preocupación a los habitantes de escasos recursos que desayunan o cenan con pan y ahora se ven obligados a consumirlo de vez en cuando.



Leidy Mavárez, quien se encontraba en una panadería en La Limpia, en Maracaibo, expresó lo sorprendida que estaba al ver como un pan francés vale 10 bolívares.

Los costos varían en todas las panaderías de la localidad, que anteriormente tenían un precio entre cuatro a seis bolívares por unidad, ahora cuestan Bs10, detalló.

A su vez, indicó que "no existe un precio establecido y todos los establecimientos venden como mejor les convengan".

Foto: Cortesía



Destacó que existen ofertas en panes como la venta de diez franceses entre 50 y 60 bolívares, mientras que los panes de hamburguesa en 80. De manera similar, el de sándwich está entre 70 y 80 bolívares; la canilla grande en Bs 25 y la pequeña en Bs18 Existen otro tipo de panes como de arequipe, dulce de guayaba y queso que están entre Bs 35 y Bs 40 (según el tamaño).

Foto: Cortesía



Esto se salió de las manos del organismo que debe ajustar los precios, comentó una expendedora en una panadería de un Centro Comercial en la avenida 5 de Julio de Maracaibo que comentó al periodista de Noticia al Día que cada vez más el precio del pan está "leudando" y los compradores llevan cada vez menos unidades.

Dueños de las panaderías manifiestan que la materia prima para elaborarlos ha tenido un incremento en los precios en las últimas semanas con la subida del dólar, inconveniente que los ha obligado a tomar acciones al respecto.

Foto: Cortesía

Una de ellas es el subir el precio del pan, provocando el cambio de algunos ingredientes a otros para comprarlos más económicos y mantener la clientela.

Otros panaderos han tenido que reducir el tamaño del alimento, pero ajustando el valor al aumento del dólar. Además, utilizan menos ingredientes al momento de la preparación para reducir los costos.

A falta de pan, buena es la yuca

La frase "a falta de pan, buena es la yuca" significa que, en situaciones de necesidad, se debe conformar con lo que se tiene, aunque no sea ideal, en lugar de no tener nada. En este caso, la yuca, o casabe, es una alternativa al pan, especialmente en regiones donde el pan es escaso.

La harina precocida mantiene un precio accesible y la arepa que se prepara con ella, resulta un excelente sustituto al momento en que el pan falta en la mesa.

