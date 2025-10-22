Miércoles 22 de octubre de 2025
Cultura

Preparan el escenario en la Basílica para la tradicional Bajada de la Chinita

Este evento marca el inicio de las festividades en su honor, que culminarán el 30 de noviembre

Por Javier Sanchez

Preparan el escenario en la Basílica para la tradicional Bajada de la Chinita
La ciudad de Maracaibo ya se prepara para la tradicional Bajada de la Virgen de la Chinita, que tendrá lugar este sábado 26 de octubre a las 5:00 pm en la plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.El pueblo con su cuenta regresiva en marcha, espera recibir a su patrona en su regazo tal como otros años.

Ya llegó el tobogán que permitirá el simbólico descenso de la "Reina Morena", recorrido que renueva la fe de los zulianos cada año y se conoció que se ajustan detalles protocolares para recibir en la plazoleta como es tradicional a más de 20 mil feligreses que se sentirán aún más cerca de su patrona. Los andamios que soportan la tarima principal en la plazoleta se estánm instalando desde hoy así las torres para colocar las cornetas del sonido.

Cuadrilllas de obreros se han dispuesto para reorganizar el espacio alrededor del templo, acomodando la arborización y reajustando el área donde se colocarán los baños públicos.

Para el viernes 25 de octubre está prevista la distribución de los pasquines, como es tradicional, que se realizará al finalizar la misa de las 5:00 pm. La Bajada de la Virgen que simboliza estar más cerca de nuestra patrona se realizará el 26 de octubre a las 5:00 pm en la plazoleta de la Basílica y la Procesión de se llevará a cabo el 27 de octubre a partir de las 11:00 am.

El manto que lucirá en la "Bajada" está adornado con cristales Swarovski, brocados en tono azul rey que asemejan las olas del Lago de Maracaibo y detalles en oro que representan las riquezas del lago.

Toda la plaza renovada

El centro espiritual donde ocurrió la renovación, la plaza que conmemora el lugar donde el 18 de noviembre de 1709 donde ocurrió la renovación de la tablita de madera y apareció su imágen, ha sido renovada. Ahí se concentrará la multitud para esperar con aplausos a su patrona.

El ejecutivo regional supervisó recientemente los trabajos de la Plaza del Rosario de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que incluyen la recuperación de siete fuentes, esculturas, la iluminación y las áreas verdes, según se informó a través de la cuenta oficial de Instagram de la gobernación.

Noticia al Día/ Fotos/ Reyhands Quiroz


